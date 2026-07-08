Вступна кампанія-2026: що мають знайти абітурієнти перед вступом

З 1 липня в Україні офіційно стартував основний етап вступної кампанії до закладів вищої освіти. Відтепер абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети та готуватися до подання заяв.

Цього року Міністерство освіти і науки запровадило низку змін, які мають зробити процес вступу простішим і зручнішим. Про головні нововведення розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в коментарі РБК-Україна.

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Основний механізм вступу залишається незмінним

Як і в попередні роки, вступники проходитимуть традиційні етапи: складання вступних випробувань, реєстрацію електронного кабінету, подання заяв до університетів, конкурсний відбір і зарахування. Водночас окремі правила були переглянуті для оптимізації процедури.

Менше заяв для вступу

Однією з головних змін стало скорочення максимальної кількості заяв. Тепер вступники можуть подати не більше 10 заяв, із яких лише п'ять — на бюджетну форму навчання.

У МОН пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу попередніх вступних кампаній. За статистикою, переважна більшість абітурієнтів вступала за однією з перших трьох пріоритетних заяв, тоді як документи, подані з 11-го по 15-й пріоритет, практично не впливали на результати.

Мотиваційні листи більше не потрібні

Ще одна важлива зміна — скасування обов'язкових мотиваційних листів. У Міністерстві освіти зазначають, що цей інструмент не мав істотного впливу на відбір кандидатів, тому його вирішили прибрати зі вступної процедури.

Нові правила для творчих спеціальностей

Для вступників на творчі спеціальності збільшили значення результатів творчого конкурсу. Натомість ваговий коефіцієнт оцінки з математики зменшили до 0,075, тобто її вплив на загальний конкурсний бал становитиме менш як 10%.

Які результати НМТ можна використовувати

У 2026 році абітурієнти можуть вступати за результатами Національного мультипредметного тесту, складеного у 2023, 2024, 2025 або 2026 роках.

При цьому комбінувати результати різних років не дозволяється — для участі в конкурсі необхідно використовувати повний комплект балів лише одного року.

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Нові можливості для українців за кордоном і вступників із ТОТ

Для випускників українських шкіл, які нині навчаються в європейських країнах, розширили можливості вступу. Вони зможуть використовувати результати національних випускних іспитів країни перебування замість НМТ. Крім того, Міністерство освіти розширило доступ до вступу через освітні центри для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій та регіонів, де тривають активні бойові дії.

Завдяки цим змінам вступна кампанія-2026 має стати більш зручною, а процедура подання документів — простішою та ефективнішою для більшості майбутніх студентів.

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