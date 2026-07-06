Як військовозобов’язаному знятись з розшуку ТЦК через Резерв+: пояснення юриста

Під час дії загальної мобілізації в Україні військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку, можуть оголосити в розшук за рішенням територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У деяких випадках скасувати цей статус можна дистанційно через застосунок "Резерв+".

Про це повідомляється на порталі "Юристи.UA". ТЦК контролюють дотримання правил військового обліку та мають право застосовувати до порушників адміністративну відповідальність. Під час особливого періоду штраф за такі порушення становить 17 тисяч гривень.

Головні історії дня

Якщо штраф не сплачено у визначений законом строк, військовозобов’язаного можуть оголосити в розшук. Саме з такою ситуацією до юристів звернувся один із користувачів. За його словами, попри чинне бронювання, застосунок "Резерв+" показав статус "у розшуку" через нібито неявку за повісткою, яку він, як стверджує, не отримував.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що в окремих випадках проблему можна вирішити дистанційно. Для цього в застосунку "Резерв+" доступна функція "Виправити дані онлайн", яка дозволяє подати запит на перевірку законності внесення особи до розшуку без необхідності особисто відвідувати ТЦК. За словами фахівця, це найшвидший спосіб врегулювання ситуації.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Що робити, якщо онлайн-звернення не допомогло

Водночас дистанційне вирішення питання можливе не в усіх випадках. Якщо після подання запиту статус не змінюється, юрист радить звернутися до ТЦК, який ухвалив рішення про розшук.

Необхідно подати заяву з вимогою скасувати розшук та закрити справу про адміністративне правопорушення через відсутність його складу, якщо повістка фактично не вручалася. Якщо ж ТЦК відмовить у задоволенні заяви, бездіяльність установи можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

Як альтернативу фахівець також рекомендує особисто відвідати ТЦК. Із собою варто мати паспорт і електронний військово-обліковий документ, у якому зазначено інформацію про чинне бронювання.

Коли повістка вважається врученою

Владислав Дерій звернув увагу, що повістка може вважатися врученою навіть без фактичного отримання адресатом. Це стосується випадків, коли документ був надісланий поштою на адресу, яку військовозобов’язаний вказав під час оновлення своїх облікових даних.

Через це система може автоматично зафіксувати неявку та присвоїти статус "у розшуку". Водночас, якщо людина має чинне бронювання і не отримувала жодного повідомлення від поштового оператора про надходження рекомендованого листа, юрист вважає, що підстав для притягнення до відповідальності в такій ситуації бути не повинно.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов можуть скасувати статус УБД.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!