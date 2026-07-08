Російська армія атакувала Харків ракетами: є поранені, пошкоджено 20 будинків (фото, відео)

Російські війська в ніч на 8 липня та повторно вранці завдали ракетних ударів по Харкову. Основною ціллю атак став Немишлянський район міста. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, храм, автомобілі та міську інфраструктуру.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За словами Синєгубова, під час нічної атаки постраждали чотири жінки віком 47, 52, 69 та 79 років. У всіх медики діагностували гостру реакцію на стрес і надали необхідну допомогу.

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Як зазначив Терехов, у Немишлянському районі пошкоджено понад 20 приватних будинків, вибито вікна в храмі, пошкоджено мережу вуличного освітлення та п'ять автомобілів. Крім того, вночі російські ракети влучили й по Основ'янському району Харкова. На місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Уранці 8 липня окупанти повторно атакували Немишлянський район. За попередніми даними, зафіксовано три ракетні влучання. Попередньо відомо, що одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок.

За інформацією міського голови, внаслідок ранкового удару є загиблі та постраждалі. Кількість жертв і поранених наразі уточнюється.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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