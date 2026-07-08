Российская армия атаковала Харьков ракетами: ранены, повреждены 20 домов (фото, видео)
Российские войска в ночь на 8 июля и повторно утром нанесли ракетные удары по Харькову. Основной целью атак стал Немышлянский район города. В результате обстрелов погибли и ранены, повреждены жилые дома, храм, автомобили и городская инфраструктура.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По словам Синегубова, во время ночной атаки пострадали четыре женщины 47, 52, 69 и 79 лет. У всех медики диагностировали острую реакцию на стресс и оказали необходимую помощь.
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Как отметил Терехов, в Немышлянском районе повреждено более 20 частных домов, выбиты окна в храме, повреждена сеть уличного освещения и пять автомобилей. Кроме того, ночью российские ракеты попали и по Основянскому району Харькова. На местах ударов работали спасатели и другие экстренные службы.
Утром 8 июля оккупанты повторно атаковали Немышлянский район. По предварительным данным, зафиксировано три ракетных попадания. Предварительно известно, что одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом.
По информации городского головы, в результате утреннего удара погибли и пострадали. Число жертв и раненых уточняется.
Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.
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