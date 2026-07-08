Зекономить вам час: як приготувати борщову заправку на зиму
Щоб не витрачати багато часу на приготування борщу, овочеву заправку можна зробити заздалегідь і зберігати в морозильній камері невеликими порціями. Така заготівля значно спрощує процес приготування, адже всі овочі вже попередньо обсмажені й готові до використання.
Про це пише Shuba. Існує чимало способів заготівлі борщової заправки, зокрема консервування в банках. Однак заморожування в пакетах є не менш практичним варіантом.
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Для цього рецепта овочі спочатку тушкують, а вже потім заморожують, що дозволяє ще більше скоротити час приготування борщу. Ще одна перевага такого способу — можливість розділити заправку на окремі порції. Завдяки цьому не потрібно відкривати цілу банку: достатньо дістати саме ту кількість, яка потрібна для однієї страви.
Крім борщу, така овочева суміш стане у пригоді й для інших страв. Її можна додавати до овочевого рагу, голубців, тушкованого м'яса, риби або інших гарячих страв. Якщо ж хочеться отримати ще універсальнішу заготовку, буряк можна не використовувати.
Перед приготуванням розморожувати заправку не потрібно. Достатньо покласти заморожену порцію в майже готовий борщ, дочекатися, поки вона повністю розійдеться, довести страву до кипіння та проварити ще кілька хвилин.
Рецепт замороженої заправки для борщу
Інгредієнти:
- буряк — 500 г;
- ріпчаста цибуля — 500 г;
- морква — 500 г;
- солодкий червоний перець — 500 г;
- томатна паста — 5 ст. л.;
- вода — 150 мл;
- соняшникова олія — 4 ст. л.;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком.
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Спосіб приготування
Спочатку помийте та очистіть усі овочі. Цибулю дрібно наріжте, перець нашаткуйте тонкою соломкою, а моркву й буряк натріть на великій тертці або тертці для корейської моркви.
На сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю протягом 5–6 хвилин. Після цього додайте буряк, моркву й перець, добре перемішайте та тушкуйте ще близько 10 хвилин.
Далі покладіть томатну пасту, ще раз перемішайте й готуйте овочеву суміш на невеликому вогні ще 5–10 хвилин.
Готову заправку зніміть із плити та повністю охолодіть. Потім розкладіть її порціями у пакети із застібкою, максимально видаліть повітря та помістіть до морозильної камери. Використовуйте за потреби під час приготування борщу або інших страв.
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