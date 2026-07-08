Сэкономит вам время: как приготовить борщевую заправку на зиму

Чтобы не тратить много времени на приготовление борща, овощную заправку можно произвести заранее и хранить в морозильной камере небольшими порциями. Такая заготовка значительно упрощает процесс приготовления, ведь все овощи предварительно обжарены и готовы к использованию.

Об этом пишет Shuba. Существует много способов заготовки борщевой заправки, в частности консервирования в банках. Однако замораживание в пакетах является не менее практичным вариантом.

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Для этого рецепта овощи сначала тушат, а потом замораживают, что позволяет еще больше сократить время приготовления борща. Еще одно преимущество такого способа – возможность разделить заправку на отдельные порции. Благодаря этому не нужно открывать целую банку: достаточно получить именно то количество, которое нужно для одного блюда.

Кроме борща, такая овощная смесь пригодится и для других блюд. Ее можно добавлять к овощному рагу, голубцам, тушеному мясу, рыбе или другим горячим блюдам. Если же хочется получить еще более универсальную заготовку, свеклу можно не использовать.

Перед приготовлением размораживать заправку не нужно. Достаточно положить замороженную порцию в почти готовый борщ, дождаться, пока она полностью разойдется, довести до кипения и проварить еще несколько минут.

Рецепт замороженной заправки для борща

Ингредиенты:

свекла - 500 г;

репчатый лук - 500 г;

морковь - 500 г;

сладкий красный перец – 500 г;

томатная паста — 5 ст. л.;

вода - 150 мл;

подсолнечное масло – 4 ст. л.;

соль и черный молотый перец – по вкусу.

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Способ приготовления

Сначала промойте и очистите все овощи. Лук мелко нашинкуйте, перец нашинкуйте тонкой соломкой, а морковь и свеклу натрите на крупной терке или терке для корейской моркови.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук в течение 5–6 минут. После этого добавьте свеклу, морковь и перец, хорошо перемешайте и тушите еще около 10 минут.

Затем положите томатную пасту, еще раз перемешайте и готовьте овощную смесь на небольшом огне еще 5–10 минут.

Готовую заправку снимите с плиты и полностью охладите. Затем разложите ее порциями в пакеты с застежкой, максимально удалите воздух и поместите в морозильную камеру. Используйте при необходимости приготовление борща или других блюд.

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