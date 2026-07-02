Виходять неймовірно хрусткими: рецепт маринованих огірків у кетчупі на зиму
Мариновані огірки з кетчупом — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Завдяки незвичному маринаду овочі виходять хрусткими, соковитими, з насиченим кисло-солодким смаком і приємною пікантністю.
Такий рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат неодмінно сподобається всій родині. Ідеєю приготування поділилася фудблогерка Марічка Репецька на своїй сторінці в Instagram.
Головні історії дня
Інгредієнти для маринаду:
- 3 л води;
- 4 ст. л. солі;
- 200 г цукру;
- 200 мл 9% оцту;
- 540 г кетчупу.
Для кожної банки:
- огірки;
- парасолька кропу;
- листя смородини та вишні;
- 1 зубчик часнику;
- кілька горошин чорного перцю.
Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму
Спосіб приготування
- Спочатку добре промийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на дві години. Це допоможе овочам залишитися хрусткими після консервування.
- Банки ретельно вимийте. На дно кожної покладіть кріп, листя смородини та вишні, зубчик часнику й кілька горошин чорного перцю.
- Для маринаду змішайте воду, сіль, цукор, кетчуп і оцет, після чого доведіть суміш до кипіння.
- Щільно наповніть банки огірками та залийте гарячим маринадом. Якщо рідини не вистачає, можна долити трохи окропу.
- Накрийте банки кришками, не закручуючи їх.
- На дно великої каструлі покладіть рушник, встановіть банки та залийте холодною водою. Поставте на вогонь і після закипання стерилізуйте 15 хвилин.
- Після стерилізації герметично закрутіть кришки.
- Якщо готуєте наступну партію, обов'язково повністю замініть воду в каструлі на холодну. Банки також мають бути охолодженими, щоб уникнути появи тріщин через різкий перепад температур.
- Готові банки переверніть догори дном, укутайте рушником або пледом і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть консервацію в прохолодне місце для зберігання.
Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!