Виходять неймовірно хрусткими: рецепт маринованих огірків у кетчупі на зиму

Мариновані огірки з кетчупом — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Завдяки незвичному маринаду овочі виходять хрусткими, соковитими, з насиченим кисло-солодким смаком і приємною пікантністю.

Такий рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат неодмінно сподобається всій родині. Ідеєю приготування поділилася фудблогерка Марічка Репецька на своїй сторінці в Instagram.

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Інгредієнти для маринаду:

3 л води;

4 ст. л. солі;

200 г цукру;

200 мл 9% оцту;

540 г кетчупу.

Для кожної банки:

огірки;

парасолька кропу;

листя смородини та вишні;

1 зубчик часнику;

кілька горошин чорного перцю.

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Спосіб приготування

Спочатку добре промийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на дві години. Це допоможе овочам залишитися хрусткими після консервування. Банки ретельно вимийте. На дно кожної покладіть кріп, листя смородини та вишні, зубчик часнику й кілька горошин чорного перцю. Для маринаду змішайте воду, сіль, цукор, кетчуп і оцет, після чого доведіть суміш до кипіння. Щільно наповніть банки огірками та залийте гарячим маринадом. Якщо рідини не вистачає, можна долити трохи окропу. Накрийте банки кришками, не закручуючи їх. На дно великої каструлі покладіть рушник, встановіть банки та залийте холодною водою. Поставте на вогонь і після закипання стерилізуйте 15 хвилин. Після стерилізації герметично закрутіть кришки. Якщо готуєте наступну партію, обов'язково повністю замініть воду в каструлі на холодну. Банки також мають бути охолодженими, щоб уникнути появи тріщин через різкий перепад температур. Готові банки переверніть догори дном, укутайте рушником або пледом і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть консервацію в прохолодне місце для зберігання.

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