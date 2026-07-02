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Выходят невероятно хрустящими: рецепт маринованных огурцов в кетчупе на зиму

Цихоцкая Мария

Выходят невероятно хрустящими: рецепт маринованных огурцов в кетчупе на зиму
Благодаря необычному маринаду овощи получаются хрустящими, сочными.

Маринованные огурцы с кетчупом – одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Благодаря необычному маринаду овощи получаются хрустящими, сочными, с насыщенным кисло-сладким вкусом и приятной пикантностью.

Такой рецепт не нуждается в сложных ингредиентах, а результат непременно понравится всей семье. Идеей приготовления поделилась фудблогерка Маричка Репецка на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты для маринада:

  • 3 л воды;
  • 4 ст. л. соли;
  • 200 г сахара;
  • 200 мл 9% уксуса;
  • 540 г кетчупа.

Для каждой банки:

  • огурцы;
  • зонтик укропа;
  • листья смородины и вишни;
  • 1 зубчик чеснока;
  • несколько горошин черного перца.

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Способ приготовления

  1. Сначала хорошо промойте огурцы и замочите в холодной воде примерно на два часа. Это поможет овощам остаться хрустящими после консервирования.
  2. Банки тщательно вымойте. На дно каждой положите укроп, листья смородины и вишни, зубчик чеснока и несколько горошин черного перца.
  3. Для маринада смешайте воду, соль, сахар, кетчуп и уксус, после чего доведите смесь до кипения.
  4. Плотно заполните банки огурцами и залейте горячим маринадом. Если жидкости не хватает, можно долить немного кипятка.
  5. Накройте банки крышками, не закручивая их.
  6. На дно большой кастрюли положите полотенце, установите банки и залейте холодной водой. Поставьте на огонь и после закипания стерилизуйте 15 минут.
  7. После стерилизации герметично закрутите крышки.
  8. Если вы готовите следующую партию, обязательно полностью замените воду в кастрюле холодной. Банки также должны быть охлажденными во избежание появления трещин из-за резкого перепада температур.
  9. Готовые банки переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите консервацию в холодное место для хранения.

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