Выходят невероятно хрустящими: рецепт маринованных огурцов в кетчупе на зиму

Маринованные огурцы с кетчупом – одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Благодаря необычному маринаду овощи получаются хрустящими, сочными, с насыщенным кисло-сладким вкусом и приятной пикантностью.

Такой рецепт не нуждается в сложных ингредиентах, а результат непременно понравится всей семье. Идеей приготовления поделилась фудблогерка Маричка Репецка на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты для маринада:

3 л воды;

4 ст. л. соли;

200 г сахара;

200 мл 9% уксуса;

540 г кетчупа.

Для каждой банки:

огурцы;

зонтик укропа;

листья смородины и вишни;

1 зубчик чеснока;

несколько горошин черного перца.

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Способ приготовления

Сначала хорошо промойте огурцы и замочите в холодной воде примерно на два часа. Это поможет овощам остаться хрустящими после консервирования. Банки тщательно вымойте. На дно каждой положите укроп, листья смородины и вишни, зубчик чеснока и несколько горошин черного перца. Для маринада смешайте воду, соль, сахар, кетчуп и уксус, после чего доведите смесь до кипения. Плотно заполните банки огурцами и залейте горячим маринадом. Если жидкости не хватает, можно долить немного кипятка. Накройте банки крышками, не закручивая их. На дно большой кастрюли положите полотенце, установите банки и залейте холодной водой. Поставьте на огонь и после закипания стерилизуйте 15 минут. После стерилизации герметично закрутите крышки. Если вы готовите следующую партию, обязательно полностью замените воду в кастрюле холодной. Банки также должны быть охлажденными во избежание появления трещин из-за резкого перепада температур. Готовые банки переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите консервацию в холодное место для хранения.

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