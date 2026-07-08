Для пенсіонерів та людей з інвалідністю діють знижки на мобільний звʼязок: подробиці

Мобільні оператори в Україні пропонують спеціальні тарифні плани зі зниженою абонентською платою для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Скористатися такими пропозиціями можуть абоненти віком від 55–60 років залежно від умов конкретного оператора.

Спеціальні пакети послуг із доступною вартістю доступні у трьох найбільших операторів країни — lifecell, Vodafone та Київстар. Кожен із них має власні умови підключення та набір послуг. Про це пише 24 tv.ua.

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lifecell

Оператор пропонує тариф "Турбота", який можуть підключити громадяни України віком від 55 років. Вартість користування становить 190 гривень на місяць, а акційна ціна гарантована до 31 грудня 2027 року.

Vodafone

Для клієнтів від 55 років діє спеціальна пропозиція POVAGA. Щоб скористатися тарифом, необхідно перенести свій номер до мережі Vodafone. Після цього абонплата становитиме 200 гривень на місяць. Акційні умови діють до кінця липня.

Київстар

Оператор пропонує тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", який доступний для людей віком від 60 років, а також для осіб з інвалідністю. Щомісячна вартість користування становить 220 гривень.

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Чому дорожчає мобільний зв'язок

Попри поступове підвищення вартості послуг, українські тарифи й надалі залишаються одними з найдоступніших у Європі. На початку 2026 року середня ціна пакета з 20–40 ГБ мобільного інтернету становила близько 7–8,5 євро на місяць. Для порівняння, у Німеччині аналогічні тарифи коштують 30–40 євро, у Франції — близько 20 євро, а в Польщі — 10–12 євро.

Експерти пояснюють подорожчання зростанням витрат операторів. Значні кошти спрямовуються на забезпечення енергонезалежності мереж, закупівлю генераторів та акумуляторів, відновлення базових станцій і оптоволоконної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Крім того, на ціноутворення впливають загальні економічні чинники: підвищення вартості електроенергії, подорожчання імпортного телекомунікаційного обладнання та збільшення витрат на оплату праці технічних спеціалістів. Саме ці фактори змушують операторів поступово переглядати вартість своїх тарифних планів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того ж оператора.

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