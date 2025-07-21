Хвиля мобільних переходів: якого оператора українці обирають найчастіше та з чим це пов'язано

Упродовж перших шести місяців 2025 року майже 318 тисяч українців скористалися послугою перенесення мобільного номера (MNP) до іншого оператора. Найчастіше абоненти обирали перехід саме до lifecell.

Водночас експерти сумніваються, що компанія зможе й надалі активно залучати нових користувачів від конкурентів. Про це інформує технічна телеком-спільнота "MZU – Мобільний Зв'язок України".

Там уточнюють, що загальна різниця між кількістю втраченої та залученої аудиторії становить менше ніж 0,1% абонентської бази кожного з мобільних операторів.

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У січні спостерігалося продовження грудневої хвилі активного переходу абонентів з "Київстар" до lifecell. Проте вже в лютому, після завершення акційної пропозиції "СТОП Ціна", ситуація вирівнялася. Експерти також зауважують: цікаво буде побачити, чим lifecell зможе зацікавити своїх користувачів наприкінці року, коли дія знижок завершиться.

У підсумку фахівці зазначають, що послуга перенесення номера (MNP) поки не стала масовою серед українців. Незважаючи на те, що було здійснено 318 тисяч переходів, загальний інтерес до цієї можливості залишається досить низьким.

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