'Київстар' підвищив вартість деяких тарифів: на скільки зросли ціни

Мобільний оператор "Київстар" переглянув ціни на два свої тарифи, охопивши як контрактну форму обслуговування, так і передплату. Зокрема, вартість користування тарифом LOVE UA Контракт тепер складає 250 грн на місяць.

Про дану зміну повідомили у самій компанії, зазначивши, що нова ціна почала діяти з 1 жовтня. До цього абоненти сплачували 200 гривень, тож підвищення склало 50 гривень.

Також подорожчав тариф LOVE UA Світло 2023. Починаючи з 24 вересня, його стандартна ціна складає 300 гривень за чотиритижневий період. Раніше абонплата була 250 гривень, тобто відбулося підвищення на 50 гривень. Водночас на сторінках тарифів зазначено, що вони переведені в архів – нові користувачі більше не мають можливості підключитися до цих пропозицій.

Що робити тим абонентам, яких не влаштовують нові умови тарифу

Користувачі будь-якого з чинних тарифних планів мають змогу змінити його на інший – без жодних обмежень чи додаткових умов.

"Перейдіть на інший тариф. Виберіть з актуальної лінійки або із запропонованих", – азначили в "Київстарі".

Чому "Київстар" підвищив вартість тарифів

Мобільний оператор "Київстар" повідомив про перегляд тарифної політики у зв’язку зі суттєвим зростанням витрат на підтримку телекомунікаційної інфраструктури. Серед ключових чинників:

Подорожчання електроенергії. У компанії зазначають, що влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірній час, коли навантаження на мережу найбільше, зросли на 60%. Саме ці години є піковими для дзвінків та користування інтернетом.

Зростання вартості пального. Пальне необхідне для роботи резервних джерел живлення (генераторів), а також для транспортування технічного персоналу до об'єктів, де проводяться ремонтні чи профілактичні роботи.

Інфляційні процеси та коливання валют. Економічна нестабільність і зміни валютного курсу призвели до збільшення собівартості телеком-послуг.

