Іран атакував балістикою Зарзір у Ізраїлі: є загиблі та поранені (фото)

Іран здійснив масований обстріл північної частини Ізраїль, унаслідок чого постраждали десятки людей. За інформацією рятувальних служб, у населеному пункті Зарзір зафіксовано влучання в кілька будівель.

У результаті удару були пошкоджені житлові будинки та припарковані поруч автомобілі. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на дані Армія оборони Ізраїлю.

У Національна служба екстреної медичної допомоги Ізраїлю повідомили, що внаслідок атаки постраждали приблизно 30 людей. Більшість із них отримали легкі травми. До лікарні також доправили 34-річну жінку з пораненнями середнього ступеня тяжкості та 17-річного підлітка, який зазнав незначних ушкоджень.

Читайте також: Як падіння союзника Путіна вдарить по позиціях Кремля на світовій арені

Наразі фахівці з’ясовують точну причину руйнувань. Поки що не встановлено, чи будівлі були пошкоджені внаслідок прямого влучання ракети, чи через падіння уламків після роботи систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!