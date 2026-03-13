Иран атаковал баллистикой Зарзир в Израиле: есть погибшие и раненые (фото)

Иран совершил массированный обстрел северной части Израиль, в результате чего пострадали десятки человек. По информации спасательных служб, в населенном пункте Зарзир зафиксировано попадание в несколько зданий.

В результате удара были повреждены жилые дома и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщает The Times of Israel и ссылаясь на данные Армия обороны Израиля.

В Национальная служба экстренной медицинской помощи Израилю сообщили, что в результате атаки пострадали около 30 человек. Большинство из них получили легкие травмы. В больницу также доставили 34-летнюю женщину с ранениями средней степени тяжести и 17-летнего подростка, который получил незначительные повреждения.

Читайте также: Как падение союзника Путина ударит по позициям Кремля на мировой арене

Специалисты выясняют точную причину разрушений. Пока не установлено, были ли повреждены здания вследствие прямого попадания ракеты, или из-за падения обломков после работы систем противовоздушной обороны.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!