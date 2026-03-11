Какие льготы на коммуналку имеют участники боевых действий

Военные, обладающие статусом участника боевых действий, могут получать государственную поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Такая помощь оказывается посредством денежной компенсации.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Льготы для участников боевых действий

Украинские военнослужащие, участвовавшие в защите государства от вооруженной агрессии Россия, имеют право на ряд государственных и местных льгот. Чтобы воспользоваться ими, необходимо получить официальный статус участника боевых действий и удостоверение установленного образца.

Одной из таких льгот есть скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ведомстве объяснили, как именно происходит его оформление и начисление.

В настоящее время процедуру назначения льгот осуществляет Пенсионный фонд Украины. Именно в это учреждение следует подавать необходимые документы для получения компенсации.

Как выплачивают компенсацию

В министерстве отметили, что льготы по оплате коммунальных услуг начисляются в денежной форме. После оформления выплат Пенсионный фонд по умолчанию может открыть для получателя счет в Сбербанке. После этого льготник должен подписать договор обслуживания банковского счета.

Если же участник боевых действий хочет получать средства на счет в другом банке, он может подать соответствующее заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда.

В ведомстве пояснили, что процедура оформления льготы занимает некоторое время. После завершения всех формальностей, деньги начинают поступать на банковский счет получателя.

В то же время выплаты производятся по принципу компенсации. Это означает, что сначала получатель платит полную сумму за жилищно-коммунальные услуги, а уже после этого государство возвращает часть израсходованных средств на банковскую карту.

