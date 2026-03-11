Какие б/у модели авто из-за рубежа самые популярные в Украине

В феврале 2026 года украинский автопарк пополнился 14,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщают аналитики " УкрАвтопрома ". Наибольшую долю рынка – 61% – заняли автомобили с бензиновыми двигателями (в прошлом году этот показатель составлял лишь 46%). Дизельные модели заняли второе место с долей 22%, гибриды — 8% (рост по сравнению с 5% в прошлом году). Электромобили резко потеряли позиции: их доля рухнула с 22% до 6%. Основная причина – возобновление уплаты НДС на импорт "электричества" с 1 января 2026 года. Автомобили с ГБО заняли 3% рынка (в прошлом году – 4%).

Лидером сегмента импортируемых подержанных авто традиционно стал Volkswagen Golf – зарегистрировано 700 единиц. Модель ценят легендарную надежность, комфорт, продуманную эргономику и привлекательную цену на вторичном рынке. Второе и третье места заняли немецкие модели.

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей, импортируемых из-за рубежа в феврале 2026 года:

Volkswagen Golf - 700 шт. Audi Q5 - 642 шт. Volkswagen Tiguan - 590 шт. Škoda Octavia - 519 шт. Nissan Rogue - 508 шт. Renault Mégane - 479 шт. Volkswagen Passat - 352 шт. Ford Escape - 326 шт. Audi A4 - 304 шт. Nissan Qashqai - 301 шт.

Спад импорта на 13% по сравнению с февралем 2025 объясняется несколькими факторами: восстановлением налогообложения электромобилей, стабилизацией курса и постепенным насыщением рынка после активных закупок в предыдущие месяцы. В то же время, бензиновые модели продолжают доминировать благодаря доступности, относительно недорогому обслуживанию и большому количеству предложений на европейских аукционах.

Volkswagen Golf и дальше удерживает первенство как самый популярный импортируемый автомобиль в Украине — это уже не первый год подряд. Если тенденция сохранится, по итогам первого квартала 2026 г. немецкие модели могут еще больше укрепить свои позиции на вторичном рынке.

