Дроны атаковали Самарскую область России: пылает химический завод (фото, видео)

В ночь на 11 марта беспилотники совершили масштабную атаку на Самарскую область. Взрывы ночью слышали жители нескольких городов региона, в частности Самара, Сызрань и Тольятти. В результате атаки в одном из городов возник пожар.

,эзпилотники могли быть направлены на химическое предприятие КуйбышевАзот, расположенное в Тольятти. По предварительным сообщениям мониторинговых каналов после удара на территории завода вспыхнул пожар, вероятно, в 11-м производственном цехе. Об этом сообщают OSINT-аналитики.

Предприятие специализируется на производстве химической продукции, в частности, капролактама, полиамида-6, технической нити, аммиачной селитры, карбамида, сульфата аммония, аммиака и слабой азотной кислоты. Завод работает с 1966 года.

В то же время, на момент публикации официального подтверждения поражения предприятия не было.

По сообщениям российских телеграмм-каналов, примерно в три часа ночи в Самаре и Сызрани раздалось по меньшей мере десять взрывов. Жители Сызрани отмечали, что взрывы были слышны в разных районах города, а их сила была такой, что в квартирах дрожали окна.

Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и работе систем противовоздушной обороны в регионе. После взрывов в Сызрани в одном из районов города был заметен пожар и густой дым, однако именно загорелось — официально не уточнялось.

Кроме того, по данным российских средств массовой информации, той же ночью беспилотники атаковали и другие регионы страны. В частности, сообщалось об ударах по Таганрогу и не менее пяти районах Ростовская область.

Местные власти заявили, что системы противовоздушной обороны якобы сбили по меньшей мере 40 беспилотников. В то же время сообщается о повреждении линий электропередачи в результате атаки.

