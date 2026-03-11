Дрони атакували Самарську область рф: палає хімічний завод (фото, відео)

У ніч проти 11 березня безпілотники здійснили масштабну атаку на Самарська область. Вибухи протягом ночі чули жителі кількох міст регіону, зокрема Самара, Сизрань та Тольятті. Унаслідок атаки в одному з міст виникла пожежа.

,езпілотники могли бути спрямовані на хімічне підприємство КуйбишевАзот, яке розташоване у Тольятті. За попередніми повідомленнями моніторингових каналів, після удару на території заводу спалахнула пожежа, ймовірно, у 11-му виробничому цеху. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, зокрема капролактаму, поліаміду-6, технічної нитки, аміачної селітри, карбаміду, сульфату амонію, аміаку та слабкої азотної кислоти. Завод працює з 1966 року.

Водночас на момент публікації офіційного підтвердження ураження підприємства не було.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

За повідомленнями російських телеграм-каналів, приблизно о третій годині ночі у Самарі та Сизрані пролунало щонайменше десять вибухів. Мешканці Сизрані зазначали, що вибухи було чути в різних районах міста, а їхня сила була такою, що у квартирах тремтіли вікна.

Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи у небі та роботу систем протиповітряної оборони в регіоні. Після вибухів у Сизрані в одному з районів міста було помітно пожежу та густий дим, однак що саме загорілося — офіційно не уточнювалося.

Крім того, за даними російських засобів масової інформації, тієї ж ночі безпілотники атакували й інші регіони країни. Зокрема, повідомлялося про удари по Таганрог та щонайменше п’яти районах Ростовська область.

Місцева влада заявила, що системи протиповітряної оборони нібито збили щонайменше 40 безпілотників. Водночас повідомляється про пошкодження ліній електропередачі внаслідок атаки.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!