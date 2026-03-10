Якій категорії пенсіонерів додатково нарахують 800 гривень

Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії завдяки тривалому трудовому стажу. Законодавство передбачає щомісячні доплати для тих громадян, які мають більше років страхового стажу, ніж встановлений мінімум.

У Пенсійному фонді України пояснили, за якою формулою розраховують таку надбавку та хто може на неї претендувати.

Які вимоги до страхового стажу у 2026 році

Порядок призначення пенсій і доплат за додаткові роки стажу визначає Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV.

У 2026 році для виходу на пенсію діють такі мінімальні вимоги до страхового стажу:

у 60 років — щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — не менше 23 років стажу;

у 65 років — мінімум 15 років стажу.

Якщо людина працювала довше та має більший стаж, ніж потрібно для призначення пенсії, такий стаж вважається понаднормовим.

Коли стаж вважається понаднормовим

Розмір необхідного стажу залежить від того, коли людині було призначено пенсію.

Для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, ця межа становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

За кожен рік понад установлену норму пенсіонерам передбачена додаткова щомісячна виплата.

Як розраховують доплату

Формула доволі проста: кожен додатковий рік стажу додає 1% до основного розміру пенсії. Однак максимальний розмір цієї надбавки обмежений — вона не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2 595 грн. Відповідно, 1% дорівнює 25,95 грн. Саме таку суму додають до пенсії за кожен рік понаднормового стажу.

Скільки можна отримувати додатково

Наприклад:

10 років понаднормового стажу дають приблизно 259 грн доплати щомісяця;

20 років — близько 519 грн;

30 років — майже 778 грн щомісячної надбавки.

У Пенсійному фонді уточнюють, що для працюючих пенсіонерів розмір доплати спочатку розраховують на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення виплати можуть перерахувати з урахуванням актуального показника.

Що ще потрібно знати про страховий стаж

Страховим стажем вважається лише той період, коли за людину сплачувалися страхові внески не нижче мінімального рівня. Саме ці періоди враховує Пенсійний фонд України під час призначення пенсії.

Навіть громадяни, які втратили роботу, можуть продовжувати накопичувати стаж. Для цього потрібно стати на облік у Державна служба зайнятості України. У період отримання певних виплат за них можуть сплачуватися страхові внески.

До страхового стажу можуть зарахувати:

період отримання допомоги з безробіття;

час отримання виплат із часткового безробіття;

період професійного навчання, перекваліфікації або підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості.

Водночас до стажу не зараховують одноразову фінансову допомогу для відкриття власної справи, а також період перебування на обліку в центрі зайнятості, якщо людина не отримувала жодних виплат.

Нагадаємо, ми вже писали, як докупити стаж до пенсії та коли краще це зробити.

