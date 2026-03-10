Названо найкращий електромобіль класу 'люкс'

Ринок преміальних електромобілів стає дедалі більш конкурентним, а вимоги до таких авто постійно зростають. Через це обрати найкращу модель у сегменті розкоші непросто. Щоб допомогти покупцям зорієнтуватися, експерти склали рейтинг десяти найкращих розкішних електрокарів 2026 року.

Перше місце у списку посів BMW i7. Експерти звернули увагу насамперед на його яскравий і впізнаваний дизайн. Хоча стиль моделі не можна назвати витончено стриманим, великі габарити автомобіля роблять його помітним на дорозі. Про це повідомляє Autocar.

Не менш вражаючим, за оцінкою фахівців, є і салон електроседана. Інтер’єр виконаний з використанням преміальних матеріалів, вирізняється високою якістю збірки та оснащений сучасними технологіями. Серед інших переваг моделі — потужна електрична силова установка та хороша керованість. Максимальна швидкість автомобіля становить приблизно 240–250 км/год, а запас ходу версії xDrive60 за циклом WLTP сягає близько 600 км.

Втім, головним недоліком експерти називають дуже високу ціну. На українському ринку новий BMW i7 xDrive60 коштує приблизно 7,4 млн гривень, тоді як потужніша версія BMW i7 M70 xDrive може обійтися майже у 8,7 млн гривень.

Друге місце посів електричний кросовер BMW iX. За словами експертів, він відзначається універсальністю та практичністю, що робить його сильним конкурентом для лідера рейтингу.

До десятки найкращих преміальних електромобілів також увійшли:

BMW i7 BMW iX Porsche Taycan Mercedes‑Benz EQS Audi e‑tron GT Lotus Emeya Rolls‑Royce Spectre Lucid Air Genesis Electrified G80 Mercedes‑Benz G580 EQ

Таким чином, у сегменті преміальних електрокарів покупці мають широкий вибір — від розкішних седанів до потужних електричних кросоверів, які поєднують сучасні технології, комфорт і високу продуктивність.

