Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

Увечері 10 березня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Сумська обласна військова адміністрація Олег Григоров, а також Національна поліція України. За словами керівника області, під час обстрілу російські військові поцілили по цивільних підприємствах у Глухові. Унаслідок удару загинув 27-річний чоловік.

Також травми отримали троє місцевих жителів віком 42, 59 і 63 роки. Один із поранених перебував у важкому стані та був прооперований, двоє інших проходили лікування у лікарні під наглядом медиків.

Згодом, вранці 11 березня, стало відомо, що 63-річний чоловік, який зазнав поранень під час атаки, помер у лікарні. Очільник області зазначив, що частина людей під час повітряної тривоги встигла спуститися до укриттів. Саме це, за його словами, допомогло уникнути більшої кількості жертв.

За інформацією поліції, унаслідок обстрілу в місті пошкоджено адміністративну будівлю, об’єкти інфраструктури підприємств, складські приміщення, автомобілі, а також газопровід і трансформатор.

