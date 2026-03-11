Армия РФ атаковала КАБами Глухов на Сумщине: есть погибшие (фото)

Вечером 10 марта российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской общине. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, а также Национальная полиция Украины. По словам руководителя области, во время обстрела российские военные попали по гражданским предприятиям в Глухове. В результате удара погиб 27-летний мужчина.

Также травмы получили трое местных жителей в возрасте 42, 59 и 63 лет. Один из раненых находился в тяжелом состоянии и был прооперирован, двое других проходили лечение в больнице под наблюдением медиков.

Впоследствии, утром 11 марта, стало известно, что 63-летний мужчина, который получил ранения во время атаки, скончался в больнице.

Глава области отметил, что часть людей во время воздушной тревоги успела спуститься к укрытиям. Именно это, по его словам, помогло избежать большего количества жертв.

По информации полиции, в результате обстрела в городе повреждены административное здание, объекты инфраструктуры предприятий, складские помещения, автомобили, а также газопровод и трансформатор.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

