Бюджетные, но качественные: топ лучших недорогих авто 2026 года
Недорогие автомобили традиционно вызывают большой интерес у покупателей, ведь совмещают доступную цену и современные технологии. В 2026 году на рынке ожидается появление ряда новых моделей в бюджетном сегменте, которые могут привлечь большое внимание водителей.
Редакция OBOZ.UA подготовила список из десяти самых ожидаемых доступных автомобилей в 2026 году. Некоторые из них уже были официально представлены, в то время как другие производители пока держат в тайне. В то же время их премьеры ожидаются в ближайшее время.
Большинство этих моделей должно появиться в продаже до конца 2026 года. Именно они могут оказать существенное влияние на массовый автомобильный сегмент, ведь производители делают ставку на доступность, экономичность и популярные форматы кузова.
В список самых ожидаемых бюджетных новинок 2026 года вошли:
- Dacia Striker
- Бюджетный электрический пикап от Ford
- Новое поколение Nissan Leaf
- Nissan Versa
- Renault Boreal
- Электрическая версия Renault Twingo EV
- Rivian R2
- Slate Truck
- Toyota Land Cruiser FJ
- Volkswagen ID.Тигуан
Эксперты ожидают, что эти модели станут важными для рынка доступных автомобилей, ведь многие будут сочетать современные электрические технологии, экономичность и относительно невысокую стоимость.
