Бюджетные, но качественные: топ лучших недорогих авто 2026 года

Недорогие автомобили традиционно вызывают большой интерес у покупателей, ведь совмещают доступную цену и современные технологии. В 2026 году на рынке ожидается появление ряда новых моделей в бюджетном сегменте, которые могут привлечь большое внимание водителей.

Редакция OBOZ.UA подготовила список из десяти самых ожидаемых доступных автомобилей в 2026 году. Некоторые из них уже были официально представлены, в то время как другие производители пока держат в тайне. В то же время их премьеры ожидаются в ближайшее время.

Большинство этих моделей должно появиться в продаже до конца 2026 года. Именно они могут оказать существенное влияние на массовый автомобильный сегмент, ведь производители делают ставку на доступность, экономичность и популярные форматы кузова.

Читайте также: Преодолеют более 500 тысяч километров: названы топ качественных моделей авто с пробегом

В список самых ожидаемых бюджетных новинок 2026 года вошли:

Dacia Striker Бюджетный электрический пикап от Ford Новое поколение Nissan Leaf Nissan Versa Renault Boreal Электрическая версия Renault Twingo EV Rivian R2 Slate Truck Toyota Land Cruiser FJ Volkswagen ID.Тигуан

Эксперты ожидают, что эти модели станут важными для рынка доступных автомобилей, ведь многие будут сочетать современные электрические технологии, экономичность и относительно невысокую стоимость.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !