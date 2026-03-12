Как осуществляются выплаты семьям погибших военных

Размер единовременной денежной помощи для семей погибших украинских военных и дальше составит 15 миллионов гривен. В то же время теперь при определении окончательной суммы будут учитываться средства, которые семья получала, пока военнослужащий имел статус пропавшего без вести.

Об этом сообщила правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире День.LIVE. По ее словам, семьи пропавших без вести военных сейчас получают половину их денежного довольствия. Если позже подтверждается гибель защитника, семье выплачивают единовременную денежную помощь.

Ранее эти ежемесячные выплаты не влияли на размер финального пособия в случае установления факта гибели. Однако после принятия Верховной Радой Украины законопроекта №13646 порядок начисления изменился.

Денисова объяснила, что если семья сразу узнает о гибели военного и обращается за выплатой, она получает полную сумму – 15 миллионов гривен. Но если в течение длительного времени военный считался пропавшим без вести, а его близкие получали часть денежного довольствия, эти выплаты будут отняты от общей суммы пособия.

Правозащитница также привела официальные данные: в Украине насчитывается около 90 тысяч человек, имеющих статус пропавших без вести. Из них около 7 тысяч находятся в плену. При этом значительная часть возвращаемых во время обменов тел принадлежит именно тем военным, которые ранее считались пропавшими.

По словам Денисовой, иногда случаются случаи, когда военный исчезает без вести, а впоследствии возвращается только его тело — после гибели в результате пыток или казни. Несмотря на это, весь период поиска формально считается временем пребывания в статусе пропавшего без вести и выплаты, которые получала семья, будут учтены при окончательном расчете помощи.

Новый порядок выплат введен законом, принятым парламентом 25 февраля. Согласно ему, если гибель военного, ранее считавшегося пропавшим без вести, подтверждается, единовременная помощь в 15 миллионов гривен выплачивается с учетом уже полученных семьей средств.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что изменения призваны устранить неравенство между семьями, пережившими одинаковую потерю, но оказавшимися в разных обстоятельствах. По замыслу авторов закона новые правила должны сделать систему выплат более понятной и справедливой.

В то же время, в ведомстве подчеркивают: после получения единовременной помощи государственная поддержка для семей погибших военнослужащих не прекращается. Законодательство предусматривает для них право на пенсию в связи с потерей кормильца, а также ряд других социальных гарантий и льгот.

