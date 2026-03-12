'Мы победили' - Трамп о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы одержали победу в войне с Ираном, однако не привел конкретных доказательств в подтверждение этого заявления. По словам Трампа, результат конфликта, по его мнению, стал очевиден очень быстро.

Он заявил, что победа была достигнута фактически уже в первые часы после начала боевых действий. Об этом он сказал во время выступления в штате Кентукки, сообщает CNN.

В то же время, как отмечает издание, высказывания президента о ходе войны неоднократно менялись. В разное время он говорил, что конфликт развивается быстрее, чем ожидалось, что боевые действия могут продолжаться от четырех до шести недель, а также заявлял, что Соединенные Штаты уже победили, но еще не полностью. Кроме того, он описывал военные удары и как войну, и как краткую операцию.

Во время выступления Трамп также рассказал, как выбирали название для военной операции. По его словам, ему предложили примерно два десятка вариантов, однако ни один из них поначалу не понравился.

В конце концов он остановился на названии Эпическая ярость, которая, по его словам, показалась ему самой удачной.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

