Преодолеют более 500 тысяч километров: названы топ качественных моделей авто с пробегом

Надежность автомобиля остается одним из главных факторов для покупателей, особенно когда речь идет о машинах с пробегом. Люди, которые ищут транспорт на долгие годы обычно обращают внимание на модели с проверенной репутацией, простыми и выносливыми двигателями.

Журналисты итальянского издания Everyeye составили перечень доступных подержанных автомобилей, способных преодолеть до 500 тысяч километров без серьезных технических проблем. Об этом сообщает портал mmr.net.ua.

В рейтинг вошли японские и европейские модели стоимостью примерно до 20 тысяч евро. Они известны своей долговечностью, относительно простой конструкцией и невысокими затратами на обслуживание, что делает их популярными среди водителей, ищущих максимально надежный транспорт.

Toyota Corolla E210

Первую позицию в списке занимает последнее поколение Corolla. Особенно хорошо специалисты оценивают гибридную версию с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Эксперты отмечают, что даже автомобили с пробегом более 100 тысяч километров могут без серьезных неисправностей проехать еще не менее 200 тысяч километров.

Mercedes-Benz E-Class W212

В список также попал популярный бизнес-седан, в частности в кузове W212 или ранних версиях W213. Эти автомобили известны высоким качеством сборки и надежными дизельными двигателями. Для таких моделей пробег в пределах 150–200 тысяч км часто считается лишь началом активной эксплуатации.

Honda Civic

Десятое поколение Civic завоевало репутацию одного из самых надежных компактных автомобилей. На европейском рынке особенно ценят версию с дизельным двигателем объемом 1,6 литра, сочетающего хорошую динамику, экономное потребление топлива и длительный ресурс.

Toyota Prius Prius

Уже много лет он ассоциируется с выносливыми гибридными автомобилями и активно используется в службах такси. Модели третьего и четвертого поколений с 1,8-литровым двигателем способны без значительных проблем проходить 500–700 тысяч километров, сохраняя при этом очень низкий расход топлива – примерно 4 литра на 100 километров.

Volkswagen Passat и Škoda Octavia

Завершают список две популярные модели концерна Volkswagen Group. Passat и Octavia с дизельным двигателем 2.0 TDI давно зарекомендовали себя как надежные автомобили. При регулярном техническом обслуживании они способны преодолевать более 500 тысяч километров.

По мнению итальянских экспертов, эти машины совмещают проверенные двигатели, относительно простую инженерию и хорошую ремонтопригодность. Именно поэтому они остаются одними из самых лучших вариантов на вторичном рынке для тех, кто хочет приобрести максимально долговечный автомобиль.

