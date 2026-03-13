Ссора между Лаченом и Филатовым: что произошло и в чем обвиняют друг друга

В социальных сетях разгорелся громкий конфликт между мэром Днепра Борисом Филатовым и популярным блоггером Игорем Лаченковым (автором телеграмм-канала Лачен пишет). Спор быстро перешел из публичных оскорблений во взаимные обвинения и предложения провести личную встречу.

Конфликт разразился после интервью Бориса Филатова изданию "Украинская правда". В разговоре мэр выразил удивление современным постпечатным обществом, где люди безоговорочно доверяют популярным блоггерам и деятелям соцсетей. В качестве примера он привел Игоря Лаченкова и блогера Тимофея Кучера, подчеркнув, что репутацию в публичном пространстве можно потерять мгновенно.

После публикации интервью Лаченков в своем Telegram-канале жестко отреагировал на слова мэра. Он назвал Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана "жалкими мародерами", обвинил их в рейдерстве и заявил, что миф о "Днепровской мафии" давно развенчан: на самом деле это "обычные смешные мародеры, грабящие родной город и пишущие пафосные посты в Facebook".

Филатов ответил еще жестче. В своем сообщении в соцсетях он назвал блогера "беременным тараканом призывного возраста" и "малолетним членососом", а также обвинил мать Лаченкова в коллаборационизме. "Смотри, Лачен, мой "хряк" тебе в рот не влезет. Ты решил повоевать, малолетний членосос? Ты когда еще на конце висел, сперматозоид мамы-коллаборантки, я уже в модных пиджаках ходил. С сегодняшнего дня ты, беременный таракан призывного возраста, будешь ежедневно подпрыгивать", — написал мэр.

При этом Филатов иронически добавил, что пост создан посредством искусственного интеллекта.

Лаченков заявил, что обвинение в адрес его матери – часть спланированной информационной кампании против него. Он пояснил, что речь идет о решении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины от 2016 года по долгу предприятия "Южмаш" перед российской компанией "Илюшин Финанс Ко". По словам блогера, украинский суд только признал решение иностранного арбитража, не оценивая его по существу, а информация о якобы попадании средств в корпорацию "Ростех" не соответствует действительности.

После обмена оскорблениями Филатов предложил перейти от онлайн-спора к личной встрече. Он пригласил блоггера 16 марта в 13:00 в свой кабинет в Днепре на "интеллектуальную дуэль" в прямом эфире.

Лаченков ответил, что мэр "еще никогда не назначал ему стрелку", и назвал Филатова "психически больным" руководителем города. В ответ блоггер предложил провести встречу в центре Киева – 13 марта в 14:00 на улице Рейтарской.

