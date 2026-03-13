Какие бензиновые автомобили самые популярные среди украинцев: названы топ моделей

В феврале автопарк Украины пополнился 10,8 тысяч легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 11% больше.

Об этом сообщает "Укравтопром". Среди этих машин 1,8 тысячи – новые автомобили, что на 4% меньше, чем в прошлом году, а остальные 9 тысяч – подержанные, показав рост на 14%.

В обоих сегментах лидируют кроссоверы, которые пользуются большой популярностью в Украине благодаря высокому клиренсу, что позволяет комфортно преодолевать некачественные дороги и более экономичному потреблению топлива по сравнению с внедорожниками. Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. Первую ценят за современный дизайн и комфортное управление, второе привлекает внимание также доступной цене. В пятерку самых популярных новых бензиновых автомобилей вошли Škoda Karoq, Škoda Kodiaq и Renault Duster.

Среди импортируемых б/у автомобилей бензиновые кроссоверы также остаются лидерами. Самым большим спросом в феврале пользовался Audi Q5 благодаря премиальному качеству и современным технологиям. В пятерке самых популярных подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями также оказались Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue и Audi A4.

В целом, тенденция показывает, что украинские водители предпочитают практичные, экономные и комфортные автомобили, которые легко адаптируются к дорожным условиям и отвечают современным требованиям к безопасности и технологиям.

