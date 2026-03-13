Пасха-2026: когда будут праздновать православные и католики

Пасха считается важнейшим праздником христианского рока. Он посвящен событиям воскресения Иисус Христос и символизирует победу жизни над смертью. Для украинцев это не только религиозная дата, но и особый семейный день, когда семьи собираются вместе, соблюдают давние традиции и празднуют в теплой атмосфере.

Когда празднуют Пасху в 2026 году

Дата Пасхи ежегодно меняется. Это связано с тем, что ее определяют не по обычному календарю, а по особой системе расчета, сочетающей солнечный и лунный циклы.

По церковной традиции сначала ориентируются на день весеннего равноденствия – 21 марта. После этого определяют первую полную Луну, которая наступает после этой даты. Пасху празднуют в первое воскресенье после такой полной Луны.

В разных христианских традициях используются дополнительные правила. В православии, если рассчитанная дата совпадает с праздником Песах, празднование переносят на следующее воскресенье. В католической традиции такого ограничения нет.

Из-за этих отличий даты празднования часто не совпадают.

В 2026 году:

католики будут отмечать Пасху 5 апреля;

православные будут праздновать его 12 апреля, ведь 5 апреля приходится на Песах, и по канонам дату нужно перенести.

Как празднуют Пасху в Украине

В разных странах традиции празднования Пасхи могут отличаться. Во многих католических государствах популярным символом праздника есть пасхальный заяц, который приносит детям сладости и прячет шоколадные яйца.

В Украине сформировались собственные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Одной из главных традиций является покраска и роспись пасхальных яиц пасхальных яиц и писанок. Орнаменты на них имеют символическое значение и часто отличаются в зависимости от региона.

На праздничном столе обычно появляются блюда, запрещенные во время Великого поста. Готовят колбасы, студень, голубцы, вареники и другие традиционные блюда. Главным блюдом праздника остается пасха – сладкий обрядовый хлеб, символизирующий радость воскресения.

Перед праздничной трапезой верующие обычно несут пасхальную корзину в храм, чтобы освятить блюда.

Чего не рекомендуется делать на Пасху

Церковь подчеркивает, что Пасха – это день радости, мира и духовного обновления. Поэтому в это время следует избегать ссор, оскорблений, зависти или желания мести.

Также нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом. День же советуют посвятить молитве, общению с родными и добрым делам.

Что касается бытовых вещей, то уход за собой или уборка не считаются запрещенными. Поскольку Великий пост уже завершен, на столе могут быть мясные блюда. В то же время, употребление алкоголя традиционно должно быть умеренным — чаще всего допускается бокал церковного вина.

