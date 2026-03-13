Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Россия может помогать Ирану совершенствовать тактику использования дронов-камикадзе против США и их союзников. Во время визита в британское военное командование в Нортвуд Гили провел встречу с руководством совместных операций.

В ходе обсуждения генерал-лейтенант Ник Перри сообщил министру, что иранские операторы беспилотников все чаще используют тактические приемы, характерные для российских военных. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, иранские силы начали запускать ударные беспилотники на гораздо меньшей высоте. Такая тактика повышает эффективность атак по целям и затрудняет работу систем противовоздушной обороны. Гили отметил, что роль России в формировании подобных подходов выглядит достаточно вероятной. По его словам, мало кого удивит, если в иранской тактике ощущается влияние российского руководства. Министр также предположил, что Москва могла способствовать не только изменению подходов к применению дронов, но и развитию определенных военных возможностей Ирана.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что президент России Владимир Путин является фактически единственным мировым лидером, который может извлечь прямую выгоду от эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.

По данным журналистов, начиная с 28 февраля Иран применил более двух тысяч ударных беспилотников типа Shahed в разных регионах Ближнего Востока.

Американские источники также сообщают, что в ответ на поставку вооружений Россия в течение последних двух недель могла передавать Тегерану разведывательную информацию военного характера.

