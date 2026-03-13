рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників', - міністр оборони США Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія може допомагати Ірану вдосконалювати тактику використання дронів-камікадзе проти США та їхніх союзників. Під час візиту до британського військового командування у Нортвуд Гілі провів зустріч із керівництвом спільних операцій.

Під час обговорення генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив міністру, що іранські оператори безпілотників дедалі частіше використовують тактичні прийоми, характерні для російських військових. Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, іранські сили почали запускати ударні безпілотники на значно меншій висоті. Така тактика підвищує ефективність атак по цілях і водночас ускладнює роботу систем протиповітряної оборони. Гілі зазначив, що роль Росії у формуванні подібних підходів виглядає доволі ймовірною. За його словами, мало кого здивує, якщо в іранській тактиці відчувається вплив російського керівництва. Міністр також припустив, що Москва могла сприяти не лише зміні підходів до застосування дронів, а й розвитку певних військових можливостей Ірану.

Очільник британського оборонного відомства наголосив, що президент Росії Володимир Путін є фактично єдиним світовим лідером, який може отримати пряму вигоду від ескалації конфліктів на Близькому Сході.

За даними журналістів, починаючи з 28 лютого Іран застосував понад дві тисячі ударних безпілотників типу Shahed у різних регіонах Близького Сходу. Американські джерела також повідомляють, що у відповідь на постачання озброєнь Росія протягом останніх двох тижнів могла передавати Тегерану розвідувальну інформацію військового характеру.

