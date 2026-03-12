Як відновити пенсійне посвідчення у разі втрати: проста інструкція

Пенсійне посвідчення є головним документом для людей, які отримують пенсію, адже саме воно підтверджує право на виплати та різні соціальні пільги. У разі втрати цього документа його потрібно якомога швидше відновити.

У ПФУ зазначають, що існує два способи відновлення посвідчення. Перший — особисто звернутися до будь-якого зручного сервісного центру територіального підрозділу Пенсійного фонду. Другий варіант — подати заяву дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг фонду або за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд.

Для оформлення нового пенсійного посвідчення необхідно підготувати такі документи:

паспорт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

заяву на виготовлення посвідчення;

кольорову фотографію розміром 3 × 2,5 см.

Щоб подати заяву через вебпортал Пенсійного фонду, потрібно виконати кілька кроків:

Увійти до особистого кабінету, підтвердивши особу за допомогою idBank або кваліфікованого електронного підпису. Відкрити розділ "Щодо пенсійного забезпечення". Обрати послугу "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Якщо користуватися мобільним застосунком, необхідно перейти до вкладки "До ПФУ", потім відкрити розділ "Комунікації до ПФУ" і вибрати опцію подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення.

Крім паперового документа, пенсіонери можуть оформити й електронне посвідчення. Воно має таку саму юридичну силу та зберігається в цифровому вигляді, тому його неможливо загубити. Після оформлення цей документ відображатиметься у застосунку Дія.

