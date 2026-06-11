Не варто витрачати на них гроші: названо топ найгірших японських автомобілів

Японські автомобілі традиційно вважаються одними з найнадійніших у світі, однак навіть серед них є моделі, які можуть створити власникам чимало проблем. Автомеханік та експерт сервісу JustAnswer Кріс Пайл назвав бренди, до яких радить ставитися обережно через дорогий ремонт і потенційні технічні несправності.

Про це повідомляє GoBankingRates За словами фахівця, особливу увагу варто звертати на тип трансмісії. Одним із головних ризиків він називає безступінчасту коробку передач (CVT), яка широко використовується в автомобілях Nissan.

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"Такі трансмісії забезпечують плавну роботу та можуть сприяти економії пального, але у випадку серйозної несправності їхній ремонт часто виявляється складним і дорогим. У багатьох випадках доводиться повністю замінювати коробку передач", — пояснив експерт.

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Які японські автомобілі механік радить оминати

Одним із брендів, який Пайл не рекомендує до покупки, є Infiniti. За його словами, автомобілі цієї марки мають репутацію моделей із підвищеною кількістю електронних систем, що може призводити до частіших несправностей.

Експерт зазначає, що Infiniti фактично є преміальною версією Nissan із більшим набором технологічних опцій та електроніки. Через це як вартість самих автомобілів, так і витрати на їхнє обслуговування можуть бути значно вищими, ніж у конкурентів.

Також механік не радить купувати моделі Nissan, оснащені CVT-трансмісіями. Саме такі коробки передач широко використовуються в седанах, кросоверах та позашляховиках бренду.

На думку Пайла, безступінчасті трансмісії можуть працювати бездоганно тривалий час, однак у разі виходу з ладу власник ризикує зіткнутися з великими витратами на заміну вузла.

Які моделі експерт вважає вдалим вибором

Натомість механік рекомендує звернути увагу на низку японських автомобілів, які зарекомендували себе як надійні та відносно недорогі в обслуговуванні. Серед них:

Toyota Tundra;

Toyota 4Runner;

Honda Passport;

Honda Ridgeline;

Honda Odyssey;

Mazda MX-5 Miata.

За словами експерта, хоча деякі з цих моделей не можуть похвалитися рекордними продажами, вони вирізняються довговічністю, високою залишковою вартістю та меншою потребою в дорогому ремонті.

Пайл підсумував, що більшість автомобілів брендів Toyota та Honda залишаються одними з найкращих варіантів для тих, хто шукає надійний транспортний засіб із прогнозованими витратами на експлуатацію та хорошою ліквідністю на вторинному ринку.

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