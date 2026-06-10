Пенсія за вислугу років вчителям: хто має право та як отримати

Водночас законодавство передбачає альтернативний варіант підтримки для тих, хто не скористався правом на дострокову пенсію та продовжив працювати до досягнення пенсійного віку. Йдеться про одноразову виплату у розмірі десяти місячних пенсій, яку можна отримати за умови наявності необхідного страхового стажу.

Як зазначає газета "На пенсії", пенсійне забезпечення працівників сфери освіти регулюється двома базовими законами — "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Перший визначає право на пенсію за вислугу років, тоді як другий встановлює порядок її розрахунку.

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Право на пенсію за вислугу років мають освітяни за умови накопичення спеціального стажу. Його мінімальні вимоги визначаються з урахуванням контрольних дат: станом на 1 квітня 2015 року — не менше 25 років стажу, на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців, а на 11 жовтня 2017 року — 26 років 6 місяців.

До спеціального стажу зараховується лише робота на визначених посадах у закладах освіти згідно з постановою Кабінету Міністрів №909 від 4 листопада 1993 року. При цьому враховується не тільки педагогічна діяльність, а й окремі періоди роботи у сфері охорони здоров’я та соціального захисту, якщо вони також дають право на пенсію за вислугу років. Робота за сумісництвом до спеціального стажу не включається — зараховується лише основне місце роботи.

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Розмір пенсії визначається за загальними правилами пенсійного страхування з урахуванням страхового стажу, індивідуального заробітку та середньої заробітної плати по країні за три роки, що передують зверненню. Важливою умовою є припинення роботи на посаді, яка дає право на призначення такої пенсії. У разі повторного працевлаштування на аналогічну посаду виплата пенсії тимчасово припиняється до моменту звільнення.

Для тих, хто не оформив дострокову пенсію і продовжив працювати до загального пенсійного віку, передбачено додаткову гарантію. За наявності повного страхового стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — вони можуть отримати одноразову виплату у розмірі десяти місячних пенсій, розрахованих на момент її призначення.

Таким чином, система пенсійного забезпечення для освітян передбачає як можливість дострокового виходу на пенсію за вислугу років, так і фінансову компенсацію у разі відтермінування оформлення виплат.

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