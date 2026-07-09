В Україні стартував продаж кавунів: скільки коштують на ринку

В Україні розпочався сезон продажу перших кавунів нового врожаю. На прилавках уже з'явилася продукція, вирощена в Миколаївській та Одеській областях.

Поки що ціни залишаються високими через обмежені обсяги збору, однак із нарощуванням поставок у другій половині літа вони можуть суттєво знизитися. Про це йдеться у відеоогляді ринку "Столичний".

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Наразі українські кавуни продають у середньому по 40–70 грн за кілограм. На гуртових ринках продукція традиційно коштує дорожче на старті сезону, адже перші партії врожаю ще невеликі. Одним із перших на ринок надійшов ранній сорт "Лузітана". Такі кавуни зазвичай мають невеликі розміри та характерну жовту пляму на шкірці, яка свідчить про природне достигання плоду на баштані. На ринку "Столичний" їх продають приблизно по 40 грн за кілограм.

Перші партії українських баштанних також уже реалізують в Одеській області. Фермери Татарбунарського району розпочали збір урожаю, а на ринку "Початок" ціна на кавуни наразі сягає близько 70 грн за кілограм.

Як вдалося отримати ранній урожай

За словами виробників, раннє достигання кавунів стало можливим завдяки вирощуванню під мульчувальною плівкою. Така технологія допомагає швидше прогрівати ґрунт, стимулює розвиток рослин і дозволяє розпочати збір урожаю на кілька тижнів раніше, ніж за традиційної технології.

Поки що пропозиція українських кавунів залишається обмеженою, тому ціни утримуються на високому рівні. До появи місцевої продукції український ринок переважно забезпечувався імпортними кавунами, зокрема з Греції.

Експерти прогнозують, що зі збільшенням обсягів збору врожаю в південних регіонах пропозиція поступово зростатиме, а це може призвести до сезонного здешевлення ягоди.

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Скільки коштують кавуни в супермаркетах

За даними моніторингу OBOZ.UA станом на 8 липня, середня вартість кавунів у великих торговельних мережах становить 49,22 грн за кілограм. Залежно від супермаркету ціни коливаються від 39,99 до 52,90 грн за кілограм.

Зокрема:

АТБ — 49,89 грн/кг;

"Сільпо" — 50,00 грн/кг;

Varus — 44,90 грн/кг.

Для порівняння, торік у цей самий період середня ціна кавунів у цих мережах становила 27,11 грн за кілограм. Таким чином, за рік баштанні подорожчали більш ніж на 20 грн за кілограм.

Нагадаємо, в Україні дорожчає популярна сезонна ягода.

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