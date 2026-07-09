В Украине стартовала продажа арбузов: сколько стоят на рынке

В Украине начался сезон продаж первых арбузов нового урожая. На прилавках уже появилась продукция, выращенная в Николаевской и Одесской областях.

Пока цены остаются высокими из-за ограниченных объемов сбора, однако с наращиванием поставок во второй половине лета они могут существенно снизиться. Об этом говорится в видеообзоре рынка "Столичный".

Главные истории дня

Пока украинские арбузы продают в среднем по 40–70 грн за килограмм. На оптовых рынках продукция традиционно стоит дороже старта сезона, ведь первые партии урожая еще небольшие. Одним из первых на рынок поступил ранний сорт "Лузитана". Такие арбузы обычно имеют небольшие размеры и характерное желтое пятно на кожуре, свидетельствующее о естественном созревании плода на башне. На рынке "Столичный" их продают примерно по 40 грн за килограмм.

Первые партии украинских бахчевых тоже уже реализуют в Одесской области. Фермеры Татарбунарского района начали сбор урожая, а на рынке "Начало" цена на арбузы составляет около 70 грн за килограмм.

Как удалось получить ранний урожай

По словам производителей, раннее созревание арбузов стало возможным благодаря выращиванию под мульчировочной пленкой. Такая технология помогает быстрее прогревать почву, стимулирует развитие растений и позволяет начать сбор урожая на несколько недель раньше традиционной технологии.

Пока что предложение украинских арбузов остается ограниченным, поэтому цены удерживаются на высоком уровне. До появления местной продукции украинский рынок преимущественно снабжался импортными арбузами, в том числе из Греции.

Эксперты прогнозируют, что с увеличением объемов сбора урожая в южных регионах предложение будет постепенно расти, что может привести к сезонному удешевлению ягоды.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Сколько стоят арбузы в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA на 8 июля, средняя стоимость арбузов в крупных торговых сетях составляет 49,22 грн за килограмм. В зависимости от супермаркета, цены колеблются от 39,99 до 52,90 грн за килограмм.

В частности:

АТБ - 49,89 грн/кг;

"Сельпо" - 50,00 грн/кг;

Varus - 44,90 грн/кг.

Для сравнения, в этом году средняя цена арбузов в этих сетях составила 27,11 грн за килограмм. Таким образом, за год бахчевые подорожали более чем на 20 грн за килограмм.

Напомним, в Украине дорожает популярная сезонная ягода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!