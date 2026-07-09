Перевірки військовозобовʼязаних на блокпостах: юрист пояснив, чи має право ТЦК дивитись телефон

Випадки, коли поліцейські або представники територіальних центрів комплектування просять громадян показати вміст мобільного телефону, останнім часом трапляються дедалі частіше. Найчастіше це відбувається під час перевірки документів, на блокпостах або при фіксації можливих правопорушень, зокрема пов'язаних із діяльністю ТЦК.

При цьому вимога відкрити галерею, продемонструвати листування чи відеофайли не означає, що правоохоронці автоматично отримують необмежений доступ до особистої інформації. Як зазначає"Судово-юридична газета", українське законодавство чітко визначає межі таких повноважень.

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Право на приватність гарантує стаття 31 Конституції України, яка забезпечує таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції. Сучасний смартфон містить значний обсяг конфіденційної інформації — особисті повідомлення, електронну пошту, фотографії, банківські сервіси, документи та дані про місцезнаходження. Саме тому правоохоронці не можуть вимагати розблокувати телефон лише за власною ініціативою. Доступ до інформації можливий лише у випадках, прямо передбачених законом.

Чому на блокпостах можуть просити показати телефон

Під час воєнного стану особливу увагу приділяють можливому поширенню інформації про переміщення військової техніки, розташування підрозділів ЗСУ чи наслідки ракетних ударів. За незаконне розповсюдження таких відомостей передбачена кримінальна відповідальність за статтею 114-2 Кримінального кодексу України.

Постанова Кабінету Міністрів №1456 дозволяє уповноваженим особам проводити огляд речей. Водночас закон говорить саме про огляд, а не про необмежений доступ до особистих цифрових даних. Якщо громадянина просять показати конкретне фото чи відео, щоб переконатися у відсутності незаконної зйомки, це не надає права переглядати приватне листування або іншу інформацію, яка не стосується перевірки.

У яких випадках перевірка телефону є законною

Закон передбачає лише кілька підстав для доступу до даних смартфона. Найпростіший випадок — коли власник добровільно розблоковує пристрій і сам показує необхідну інформацію.

Крім того, порядок роботи з електронними доказами визначає Кримінальний процесуальний кодекс України. Під час санкціонованого обшуку телефон може бути вилучений, якщо він має значення для кримінального провадження. Подальший доступ до його вмісту здійснюється відповідно до норм КПК, зокрема статей 159 та 264.

Якщо у правоохоронців є обґрунтовані підстави підозрювати особу у незаконній фото- чи відеозйомці, а вона відмовляється співпрацювати, це може стати підставою для затримання, доставлення до відділення поліції та вилучення телефону у встановленому законом порядку. Водночас перегляд особистої інформації без оформлення відповідних процесуальних документів є порушенням законодавства.

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Куди звертатися у разі порушення прав

Якщо телефон було примусово вилучено, власника змушували його розблокувати або застосовували погрози, такі дії можна оскаржити. Скаргу можна подати керівництву відповідного підрозділу Національної поліції, до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, прокуратури або Державного бюро розслідувань — якщо є підстави вважати, що службові особи перевищили свої повноваження.

У подібних ситуаціях юристи також рекомендують вимагати оформлення всіх процесуальних документів, користуватися правом на допомогу адвоката та, за можливості, зафіксувати дані посадових осіб — прізвища, номери жетонів і службових автомобілів.

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