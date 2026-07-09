Проверки военнообязанных на блокпостах: юрист объяснил, имеет ли право ТЦК смотреть телефон

Случаи, когда полицейские или представители территориальных центров комплектования просят граждан показать содержимое мобильного телефона, в последнее время встречаются все чаще. Чаще это происходит при проверке документов, на блокпостах или при фиксации возможных правонарушений, в частности связанных с деятельностью ТЦК.

При этом требование открыть галерею, продемонстрировать переписку или видеофайлы не означает, что правоохранители автоматически получают неограниченный доступ к личной информации. Как отмечает " Судебно-юридическая газета ", украинское законодательство четко определяет пределы таких полномочий.

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Право на конфиденциальность гарантирует статья 31 Конституции Украины, которая обеспечивает тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции. Современный смартфон содержит значительный объем конфиденциальной информации – личные сообщения, электронную почту, фотографии, банковские сервисы, документы и данные о местонахождении. Поэтому правоохранители не могут требовать разблокировать телефон только по собственной инициативе. Доступ к информации возможен только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Почему на блокпостах могут просить показать телефон

Во время военного положения особое внимание уделяется возможному распространению информации о перемещении военной техники, расположении подразделений ВСУ или последствиях ракетных ударов. За незаконное распространение таких сведений предусмотрена уголовная ответственность по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Постановление Кабинета Министров №1456 разрешает уполномоченным лицам проводить осмотр вещей. В то же время закон говорит именно об обзоре, а не о неограниченном доступе к личным цифровым данным. Если гражданина просят показать конкретные фото или видео, чтобы убедиться в отсутствии незаконной съемки, это не дает права просматривать частную переписку или другую информацию, не касающуюся проверки.

В каких случаях проверка телефона законна

Закон предусматривает всего несколько оснований для доступа к данным смартфона. Самый простой случай – когда владелец добровольно разблокирует устройство и сам показывает необходимую информацию.

Кроме того, порядок работы с электронными доказательствами определяет Уголовный процессуальный кодекс. При санкционированном обыске телефон может быть изъят, если он имеет значение для уголовного производства. Дальнейший доступ к его содержимому осуществляется в соответствии с нормами УПК, в том числе статьями 159 и 264.

Если у правоохранителей есть основания подозревать лицо в незаконной фото- или видеосъемке, а она отказывается сотрудничать, это может стать основанием для задержания, доставки в отделение полиции и изъятия телефона в установленном законом порядке. В то же время, пересмотр личной информации без оформления соответствующих процессуальных документов является нарушением законодательства.

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Куда обращаться в случае нарушения прав

Если телефон был принудительно удален, владельца заставляли его разблокировать или применяли угрозы, такие действия можно обжаловать. Жалобу можно подать руководству соответствующего подразделения Национальной полиции в Департамент внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры или Государственного бюро расследований — если есть основания полагать, что должностные лица превысили свои полномочия.

В подобных ситуациях юристы также рекомендуют требовать оформления всех процессуальных документов, пользоваться правом на помощь адвоката и, по возможности, зафиксировать данные должностных лиц – фамилии, номера жетонов и служебных автомобилей.

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