Российская армия атаковала Киев: попадание в многоэтажки, 10 погибших, 46 раненых (фото, видео)

В ночь на 6 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев. В столице продолжаются аварийно-спасательные работы, ведь под завалами разрушенных домов могут оставаться люди. В Подольском районе частично разрушен жилой дом.

На уровне седьмого-девятого этажей остаются заблокированными жильцы, которых пытаются деблокировать спасатели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кроме того, в другом доме этого же района обломки попали в 21-этажку, повлекшие разрушение между третьим и четвертым этажами. Также обломки рухнули на территорию гаражного кооператива. В Голосеевском районе из-за атаки возникло несколько пожаров - в пятиэтажном жилом доме, складском помещении, на территории нежилой застройки и на открытой местности.

В Подольском районе возгорание произошло сразу на четырех локациях в жилой застройке. В Дарницком районе повреждены многоэтажные дома по трем разным адресам. По словам Кличко, обломки попали в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа. Из здания эвакуировали 22 человека. Также спасатели обнаружили двоих погибших.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате атаки повреждений и разрушений получили по меньшей мере 15 жилых домов. По состоянию на 08:00, по информации городских властей, в результате российского удара погибли 11 человек. Один из раненых скончался в больнице уже после госпитализации.

Общее количество пострадавших возросло до 46 человек. В медицинские учреждения доставили 27 раненых, среди которых трое детей.

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По данным Воздушных сил ВСУ, в эту ночь Россия атаковала Украину ракетами воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

В общей сложности радиотехнические войска зафиксировали 419 воздушных целей, среди которых:

68 ракет разных типов;

351 ударный беспилотник.

Во время атаки оккупанты применили:

6 противокорабельных ракет "Циркон"/"Оникс";

23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр".

Также противник запускал ударные беспилотники Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия по нескольким направлениям.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 363 воздушных целей. Среди них:

37 ракет;

326 беспилотников разных типов.

В частности, силы ПВО сбили 31 крылатую ракету Х-101 и все шесть крылатых ракет "Калибр".

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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