На какие льготы имеют право супруги участников боевых действий: полный список

В Украине ряд государственных льгот распространяется не только на участников боевых действий, но и членов их семей. Среди тех, кто может воспользоваться социальными гарантиями — жены военных, имеющие статус УБД.

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются совместно проживающие лица, ведущие общий быт, имеющие взаимные права и обязанности. Об этом пишет sud.ua.

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В состав семьи участника боевых действий входят жена, нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы или лица с инвалидностью I группы, а также человек, находящийся на попечении или попечении военнослужащего и проживающий вместе с ним.

Поскольку жена входит в список членов семьи участника боевых действий, она имеет право на льготы, предусмотренные Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В частности, законодательство предусматривает:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая газ, электроэнергию и другие коммунальные сервисы;

75% скидки на покупку твердого или жидкого топлива для домов без централизованного отопления.

Для лиц с инвалидностью закон предусматривает полное, 100% возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В то же время, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг действуют только в пределах установленных социальных нормативов. По закону они распространяются на 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого члена семьи, а также дополнительно на 10,5 квадратного метра на всю семью.

Если же все члены семьи нетрудоспособны, норматив увеличивается до 42 квадратных метров отапливаемой площади на каждого человека и еще 21 квадратного метра на семью.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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