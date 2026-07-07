Мобилизация людей с инвалидностью: кого могут забрать в армию в июле

Мобилизация людей с инвалидностью в Украине остается одним из самых актуальных вопросов во время военного положения. В июле 2026 года правила призыва для этой категории граждан не претерпели существенных изменений. В то же время, сам факт установления инвалидности не означает автоматического освобождения от мобилизации — для получения отсрочки необходимо своевременно оформить соответствующие документы и следить за их силой.

Об этом сообщает Минобороны.

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Кто из людей с инвалидностью имеет право на отсрочку

Порядок мобилизации определяет статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно действующему законодательству, право на отсрочку имеют военнообязанные с инвалидностью I, II и III групп. То есть, любая официально подтвержденная группа инвалидности является законным основанием для освобождения от принудительной мобилизации.

Как оформить отсрочку

Несмотря на наличие права на отсрочку, она не предоставляется автоматически. Военнообязанный должен самостоятельно подать соответствующее заявление. Сделать это можно через приложение "Резерв+", Центр предоставления административных услуг или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Для оформления отсрочки понадобятся:

документ, подтверждающий инвалидность;

военно-учетные документы;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

заявление о предоставлении отсрочки.

Срок действия отсрочки зависит от медицинских оснований. Она может быть бессрочной или предоставляться на шесть или двенадцать месяцев. Если инвалидность установлена на определенный период, после его завершения необходимо возобновить отсрочку. Во многих случаях информация обновляется автоматически через государственные реестры, однако специалисты советуют проверять свой статус в приложении "Резерв+".

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Могут ли направить на ВЛК

Закон предусматривает, что лиц с подтвержденной инвалидностью не должны принудительно направлять на военно-врачебную комиссию, ведь их состояние уже подтверждено соответствующими медицинскими документами.

В то же время если военнообязанный получил повестку для уточнения военно-учетных данных, ее необходимо выполнить. Такая повестка законна, а неявка без уважительных причин может стать основанием для административной ответственности.

Когда человека с инвалидностью могут мобилизовать

Несмотря на право на отсрочку, существуют ситуации, когда мобилизация возможна:

если после повторного медицинского осмотра статус инвалидности отменен;

если человек не оформил отсрочку, несмотря на наличие инвалидности;

если срок действия отсрочки завершился, а новая еще не получена;

если гражданин добровольно решил вступить в военную службу по контракту.

Что следует проверить

Чтобы избежать проблем с военным учетом, следует регулярно проверять:

действует ли отсрочка в приложении "Резерв+";

актуальность данных в реестре "Оберег";

срок действия документов, подтверждающих инвалидность.

Таким образом, закон запрещает принудительную мобилизацию людей с инвалидностью, однако гарантией этого является не только установленный статус, но и правильно оформленная и действующая отсрочка. Поэтому важно своевременно обновлять документы и контролировать актуальность информации в государственных реестрах.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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