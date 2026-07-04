Какая категория украинцев получит повышенные пенсии в июле

В июле 2026 года украинцев ожидают несколько важных финансовых изменений. Средняя заработная плата в стране уже достигла 30515 гривен до налогообложения. Эксперты прогнозируют ее дальнейший рост, однако оценки по темпам повышения различаются.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что общей индексации пенсий в этом месяце не будет. Однако отдельные категории пенсионеров получат автоматическое увеличение выплат.

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Какими будут зарплаты в июле

Экономисты Олег Пендзин и Андрей Шевчишин сходятся в том, что зарплаты украинцев продолжат расти, однако оценивают масштабы этого процесса по-разному. По мнению Олега Пендзина, средняя зарплата увеличится незначительно — примерно на 1% или около 300 гривен. По его прогнозу, средний показатель не превысит 31 тысячу гривен.

Эксперт объясняет, что в бюджетной сфере и большинстве отраслей существенного пересмотра зарплат не ожидается. Исключением станет аграрный сектор, где во время жатвы традиционно растут доходы механизаторов. По информации рекрутинговых платформ, комбайнеры могут зарабатывать до 55 тысяч гривен в месяц, а трактористы – до 45 тысяч. В то же время из-за относительно небольшого количества таких работников их доходы существенно не повлияют на общую статистику. Однако одним из главных факторов роста средней зарплаты станет повышение выплат военнослужащим.

Андрей Шевчишин прогнозирует значительно более ощутимое увеличение средней зарплаты — до 32 840 гривен. По его мнению, положительная динамика будет связана не только с сезонным повышением доходов в сельском хозяйстве и военной сфере, но и ростом заработков работников, получающих оплату труда в валюте или с привязкой к курсу доллара.

По оценкам эксперта, таких специалистов в Украине насчитывается от 1 до 1,2 миллионов человек. Из-за укрепления курса доллара их доходы в гривневом эквиваленте автоматически выросли, что также отразится на среднем показателе по стране.

Кроме того, в июле традиционно увеличиваются выплаты по отпускному сезону. Еще одним фактором станет легализация зарплат из-за новых требований к бронированию работников, что также отразится на официальной статистике.

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Кто получит повышенные пенсии

Массовый пересмотр пенсий в июле не предусмотрен, ведь плановая индексация уже состоялась в марте. В то же время, отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на автоматическое увеличение выплат.

Пенсионеры, которым в июле исполнится 70, 75 или 80 лет, получат ежемесячные возрастные доплаты. Их размер составляет:

от 70 до 74 лет - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

от 80 лет - 570 гривен.

Такие надбавки назначаются автоматически при условии, что общий размер пенсии не превышает 10340 гривен. Выплата начисляется со дня рождения, поэтому в первый месяц ее сумма может быть меньше.

Также право на повышение имеют неработающие пенсионеры, которым исполнилось 65 лет и имеют необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для них минимальный размер пенсии составляет 40% от минимальной заработной платы – сейчас это 3458,8 гривны. Если пенсия превышает этот уровень, дополнительных начислений не будет.

Работающие пенсионеры также могут увеличить свои выплаты

Отдельный порядок действует для работающих пенсионеров, не попавших под автоматический перерасчет в апреле из-за недостаточного количества приобретенного страхового стажа. Как объясняют в Пенсионном фонде, если по состоянию на 1 марта после назначения пенсии у человека еще не было полных 24 месяцев дополнительного стажа, автоматический пересчет не производился.

После накопления требуемого стажа пенсионер может самостоятельно обратиться с заявлением для пересмотра выплат. Если заявление подать включительно до 15 июля, повышенную пенсию перечислят с 1 июля. В случае обращения после этой даты, новый размер выплат начнет действовать уже с 1 августа.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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