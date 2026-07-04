Мужчину с отсрочкой могут объявить в розыск ТЦК: почему это может произойти

Мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут попасть в розыск через непройденную или просроченную военно-врачебную комиссию (ВЛК). Чаще такая ситуация возникает в период, когда действие предварительного бронирования уже завершилось, а новое еще не оформлено.

Юристы обращают внимание, что именно во время такого переоформления возникает промежуток, когда предыдущая отсрочка уже утратила силу, а новая еще не вступила в силу. Об этом сообщает "Телеграф".

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Почему возникает проблема с бронированием

Причиной стали изменения в порядок бронирования, которые правительство ввело в мае. Теперь статус критически важного предприятия действует только до 1 сентября. К этой дате компании должны подтвердить свой статус и переоформить бронирование работников.

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки отмечают, что действующее законодательство не предусматривает объявления человека в розыск исключительно из-за отсутствия заключения ВЛК. В то же время адвокат Ростислав Кравец утверждает, что на практике ТЦК используют гораздо более широкий перечень оснований.

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По его словам, розыск является механизмом для обеспечения явки военнообязанного в ТЦК, а поводом могут стать разные обстоятельства — от уточнения учетных данных до непройденной военно-врачебной комиссии или несвоевременного сообщения об изменении места жительства, получении инвалидности, рождении ребенка или изменении семейного положения.

Подобные случаи уже происходят, подтверждает адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. Она рассказала о ситуации, когда предприятие временно потеряло статус критически важного, а при повторном оформлении документов возникли сложности.

По ее словам, после восстановления статуса критичности работодатель не смог повторно забронировать всех работников, поскольку часть из них из-за неактуальной ВЛК уже была внесена в розыск. Юрист также отметила, что хотя оформление бронирования через портал "Действие" официально должно длиться до трех дней, на практике процедура нередко затягивается до недели. Если в это время ТЦК успеет внести информацию о розыске военнообязанного, система автоматически отклонит заявку на его бронирование.

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