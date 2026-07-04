Чоловіка з відстрочкою можуть оголосити у розшук ТЦК: чому це може статись

Чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть потрапити до розшуку через непройдену або прострочену військово-лікарську комісію (ВЛК). Найчастіше така ситуація виникає в період, коли дія попереднього бронювання вже завершилася, а нове ще не оформлене.

Юристи звертають увагу, що саме під час такого переоформлення виникає проміжок, коли попередня відстрочка вже втратила чинність, а нова ще не набула сили. Про це повідомляє "Телеграф".

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Чому виникає проблема з бронюванням

Причиною стали зміни до порядку бронювання, які уряд запровадив у травні. Відтепер статус критично важливого підприємства діє лише до 1 вересня. До цієї дати компанії повинні повторно підтвердити свій статус і переоформити бронювання працівників.

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки зазначають, що чинне законодавство не передбачає оголошення людини в розшук виключно через відсутність висновку ВЛК. Водночас адвокат Ростислав Кравець стверджує, що на практиці ТЦК використовують значно ширший перелік підстав.

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За його словами, розшук є механізмом для забезпечення явки військовозобов'язаного до ТЦК, а приводом можуть стати різні обставини — від уточнення облікових даних до непройденої військово-лікарської комісії чи несвоєчасного повідомлення про зміну місця проживання, отримання інвалідності, народження дитини або зміну сімейного стану.

Подібні випадки вже трапляються, підтверджує адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко. Вона розповіла про ситуацію, коли підприємство тимчасово втратило статус критично важливого, а під час повторного оформлення документів виникли труднощі.

За її словами, після відновлення статусу критичності роботодавець не зміг повторно забронювати всіх працівників, оскільки частину з них через неактуальну ВЛК уже внесли до розшуку. Юристка також зазначила, що хоча оформлення бронювання через портал "Дія" офіційно має тривати до трьох днів, на практиці процедура нерідко затягується до тижня. Якщо за цей час ТЦК встигне внести інформацію про розшук військовозобов'язаного, система автоматично відхилить заявку на його бронювання.

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