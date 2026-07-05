Пряная капуста со свеклой: рецепт маринованного лепестка на зиму

Маринованная капуста со свеклой, известная также как лепесток, — одна из самых простых и вкусных домашних закусок. Для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени.

Достаточно подготовить овощи, залить маринадом и оставить настаиваться. В результате капуста получается хрустящей, сочной и с приятной кислинкой. Об этом пишет Shuba.

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Благодаря маринаду овощи приобретают насыщенный вкус и остаются упругими. Такая закуска отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, картофелем, кашами или может стать основой для овощных салатов.

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Ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты;

200 г свеклы;

200 г корня сельдерея;

100 г свежей зелени;

7 зубчиков чеснока;

1/2 стручка красного перца чили;

5 горошин черного перца.

Для маринада:

500 мл воды;

100 мл 9% уксуса;

20 г соли.

Способ приготовления

Капусту вымойте, нарежьте большими кусками, залейте крутым кипятком и бланшируйте примерно 3 минуты. Свеклу очистите и нарежьте тонкими пластинками. Корень сельдерея и чеснок также очистите. Сельдерей нарежьте небольшими кубиками, положите вместе с чесноком в воду, доведите до кипения, после чего достаньте и охладите. Зелень и перец чили промойте и мелко нашинкуйте. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и уксус, после чего хорошо перемешайте. В глубокую емкость выкладывайте овощи слоями: капуста, свекла, сельдерей, чеснок, зелень и специи. Повторите слои снова, залейте все горячим маринадом и поставьте в холодильник или другое прохладное место на 2–3 суток. После этого маринованный лепесток будет готов к подаче.

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