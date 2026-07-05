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Пряная капуста со свеклой: рецепт маринованного лепестка на зиму

Цихоцкая Мария

Пряная капуста со свеклой: рецепт маринованного лепестка на зиму
Благодаря маринаду овощи приобретают насыщенный вкус и остаются упругими. Источник: Freepik

Маринованная капуста со свеклой, известная также как лепесток, — одна из самых простых и вкусных домашних закусок. Для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени.

Достаточно подготовить овощи, залить маринадом и оставить настаиваться. В результате капуста получается хрустящей, сочной и с приятной кислинкой. Об этом пишет Shuba.

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Благодаря маринаду овощи приобретают насыщенный вкус и остаются упругими. Такая закуска отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, картофелем, кашами или может стать основой для овощных салатов.

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Ингредиенты:

  • 1 кочан белокочанной капусты;
  • 200 г свеклы;
  • 200 г корня сельдерея;
  • 100 г свежей зелени;
  • 7 зубчиков чеснока;
  • 1/2 стручка красного перца чили;
  • 5 горошин черного перца.

Для маринада:

  • 500 мл воды;
  • 100 мл 9% уксуса;
  • 20 г соли.

Способ приготовления

  1. Капусту вымойте, нарежьте большими кусками, залейте крутым кипятком и бланшируйте примерно 3 минуты.
  2. Свеклу очистите и нарежьте тонкими пластинками. Корень сельдерея и чеснок также очистите. Сельдерей нарежьте небольшими кубиками, положите вместе с чесноком в воду, доведите до кипения, после чего достаньте и охладите.
  3. Зелень и перец чили промойте и мелко нашинкуйте.
  4. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и уксус, после чего хорошо перемешайте.
  5. В глубокую емкость выкладывайте овощи слоями: капуста, свекла, сельдерей, чеснок, зелень и специи. Повторите слои снова, залейте все горячим маринадом и поставьте в холодильник или другое прохладное место на 2–3 суток. После этого маринованный лепесток будет готов к подаче.

Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованные огурцы в кетчупе на зиму.

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