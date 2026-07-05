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Пряна капуста з буряком: рецепт маринованої пелюстки на зиму

Ціхоцька Марія

Пряна капуста з буряком: рецепт маринованої пелюстки на зиму
Завдяки маринаду овочі набувають насиченого смаку й залишаються пружними. Джерело: Freepik

Маринована капуста з буряком, відома також як пелюстка, — одна з найпростіших і найсмачніших домашніх закусок. Для її приготування знадобиться мінімум інгредієнтів і зовсім небагато часу.

Достатньо підготувати овочі, залити їх маринадом і залишити настоюватися. У результаті капуста виходить хрусткою, соковитою та з приємною кислинкою. Про це пише Shuba.

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Завдяки маринаду овочі набувають насиченого смаку й залишаються пружними. Така закуска чудово поєднується з м'ясними та рибними стравами, картоплею, кашами або може стати основою для овочевих салатів.

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Інгредієнти:

  • 1 качан білокачанної капусти;
  • 200 г буряка;
  • 200 г кореня селери;
  • 100 г свіжої зелені;
  • 7 зубчиків часнику;
  • 1/2 стручка червоного перцю чилі;
  • 5 горошин чорного перцю.

Для маринаду:

  • 500 мл води;
  • 100 мл 9% оцту;
  • 20 г солі.

Спосіб приготування

  1. Капусту вимийте, наріжте великими шматками, залийте окропом і бланшуйте приблизно 3 хвилини.
  2. Буряк очистьте та наріжте тонкими пластинками. Корінь селери й часник також очистьте. Селеру наріжте невеликими кубиками, покладіть разом із часником у воду, доведіть до кипіння, після чого дістаньте й охолодіть.
  3. Зелень і перець чилі промийте та дрібно наріжте.
  4. Для маринаду доведіть до кипіння воду, додайте сіль і оцет, після чого добре перемішайте.
  5. У глибоку ємність викладайте овочі шарами: капуста, буряк, селера, часник, зелень і спеції. Повторіть шари ще раз, залийте все гарячим маринадом і поставте в холодильник або інше прохолодне місце на 2–3 доби. Після цього маринована пелюстка буде готова до подачі.

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