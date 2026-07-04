Как снизить температуру в квартире: топ самых действенных лайфхаков

В летнюю жару квартира, особенно с окнами на солнечную сторону, может быстро превратиться в настоящую сауну. Если кондиционера или вентилятора нет, это не значит, что придется мириться с невыносимой температурой.

Существует несколько простых и доступных способов, которые помогут сохранить прохладу в доме даже без специальной климатической техники. Об этом пишет ТСН.

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Закройте путь солнечному теплу

Основная часть тепла проникает в помещение именно через окна. Поэтому в самые жаркие часы следует плотно закрывать шторы, жалюзи или роллеты. Лучше всего использовать светлые ткани, отражающие солнечные лучи. Если таковых нет, можно закрепить на окне обычную светлую простыню или другую светлую ткань.

Воспользуйтесь влажными полотенцами

Один из самых простых способов охладить комнату – развесить влажные полотенца. Для этого достаточно смочить большое полотенце холодной водой, хорошо его отжать и повесить у открытого окна или двери. Во время испарения вода будет охлаждать воздух. Наилучший эффект этот метод дает вечером или ночью, когда температура на улице снижается.

Поставьте емкости с холодной водой или льдом

Дополнительно освежить воздух помогут миски, кастрюли или пластиковые бутылки, наполненные ледяной водой. Постепенно нагреваясь, они поглощают часть тепла из помещения. Для большего эффекта можно добавить в воду кубики льда.

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Проветривайте квартиру в подходящее время

Держать окна открытыми в течение всего дня – не лучшая идея. Если на улице жарче, чем в помещении, горячий воздух будет еще больше нагревать квартиру. Проветривать дом рекомендуется ранним утром, до 8:00, или вечером после заката, когда температура на улице становится ниже.

Выключайте ненужную технику

Многие электроприборы при работе выделяют тепло. Компьютеры, телевизоры, зарядные устройства, духовки, микроволновки и даже обычные лампы постепенно повышают температуру в комнате. В жаркие дни следует выключать технику, которой вы не пользуетесь, а лампы накаливания по возможности заменить на светодиодные.

Готовьте без лишнего нагрева

Приготовление пищи на плите или в духовке быстро нагревает кухню, а вместе с ней и всю квартиру. В жаркие дни лучше выбирать легкие блюда, салаты, холодные супы, овощи и фрукты. Если нужно использовать духовку или плиту, делайте это утром или вечером.

Не забывайте о комнатных растениях

Некоторые домашние растения помогают поддерживать комфортный микроклимат, увлажняя воздух. Хорошо для этого подходят хлорофитум, спатифиллум, сансевиерия, фикус и папоротники. Они не только украшают интерьер, но и создают ощущение свежести.

Охладите постель перед сном

Жара особенно чувствуется ночью. Чтобы легче заснуть, можно заранее положить наволочку или простыню в пакет и оставить на несколько минут в холодильнике. Прохладная ткань сделает отдых более комфортным. Также летом лучше использовать легкое хлопковое постельное белье светлых оттенков.

Делайте влажную уборку

Регулярное мытье полов и протирание поверхностей влажной тряпкой помогает освежить воздух в квартире. Кроме того, влажная уборка уменьшает количество пыли, что делает нахождение в помещении более комфортным даже в сильную жару.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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