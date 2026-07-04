Як знизити температуру у квартирі: топ найдієвіших лайфхаків

У літню спеку квартира, особливо з вікнами на сонячний бік, може швидко перетворитися на справжню сауну. Якщо кондиціонера чи вентилятора немає, це не означає, що доведеться миритися з нестерпною температурою.

Існує кілька простих і доступних способів, які допоможуть зберегти прохолоду в оселі навіть без спеціальної кліматичної техніки. Про це пише ТСН.

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Закрийте шлях сонячному теплу

Основна частина тепла проникає в приміщення саме через вікна. Тому в найспекотніші години варто щільно закривати штори, жалюзі або ролети. Найкраще використовувати світлі тканини, які відбивають сонячне проміння. Якщо таких немає, можна закріпити на вікні звичайне світле простирадло або іншу світлу тканину.

Скористайтеся вологими рушниками

Один із найпростіших способів охолодити кімнату — розвісити вологі рушники. Для цього достатньо змочити великий рушник холодною водою, добре його відтиснути та повісити біля відчиненого вікна чи дверей. Під час випаровування вода охолоджуватиме повітря. Найкращий ефект цей метод дає ввечері або вночі, коли температура надворі знижується.

Поставте ємності з холодною водою або льодом

Додатково освіжити повітря допоможуть миски, каструлі чи пластикові пляшки, наповнені крижаною водою. Поступово нагріваючись, вони поглинатимуть частину тепла з приміщення. Для більшого ефекту можна додати у воду кубики льоду.

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Провітрюйте квартиру у відповідний час

Тримати вікна відкритими протягом усього дня — не найкраща ідея. Якщо надворі спекотніше, ніж у приміщенні, гаряче повітря лише ще більше нагріватиме квартиру. Провітрювати оселю рекомендується рано-вранці, до 8:00, або ввечері після заходу сонця, коли температура на вулиці стає нижчою.

Вимикайте непотрібну техніку

Багато електроприладів під час роботи виділяють тепло. Комп'ютери, телевізори, зарядні пристрої, духовки, мікрохвильові печі й навіть звичайні лампи поступово підвищують температуру в кімнаті. У спекотні дні варто вимикати техніку, якою ви не користуєтеся, а лампи розжарювання за можливості замінити на світлодіодні.

Готуйте без зайвого нагрівання

Приготування їжі на плиті або в духовці швидко нагріває кухню, а разом із нею й усе помешкання. У спекотні дні краще обирати легкі страви, салати, холодні супи, овочі та фрукти. Якщо потрібно скористатися духовкою чи плитою, робіть це вранці або ввечері.

Не забувайте про кімнатні рослини

Деякі домашні рослини допомагають підтримувати комфортний мікроклімат, зволожуючи повітря. Добре для цього підходять хлорофітум, спатифілум, сансевієрія, фікус і папороті. Вони не лише прикрашають інтер'єр, а й створюють відчуття свіжості.

Охолодіть постіль перед сном

Спека особливо відчувається вночі. Щоб легше заснути, можна заздалегідь покласти наволочку або простирадло в пакет і залишити на кілька хвилин у холодильнику. Прохолодна тканина зробить відпочинок комфортнішим. Також улітку краще використовувати легку бавовняну постільну білизну світлих відтінків.

Робіть вологе прибирання

Регулярне миття підлоги та протирання поверхонь вологою ганчіркою допомагає освіжити повітря в квартирі. Крім того, вологе прибирання зменшує кількість пилу, що робить перебування в приміщенні більш комфортним навіть у сильну спеку.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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