Российская карта поиска бензина: как украинцы воспользовались её уязвимостью

В России появился онлайн-сервис, на котором водители самостоятельно отмечают автозаправочные станции: где есть бензин или дизель, где образовались очереди, а где введены лимиты на продажу. Украинский волонтёр Сергей Стерненко обратил на него внимание и предложил воспользоваться главной уязвимостью такой системы.

Как работает российская карта бензина

Сервис представляет собой открытую карту автозаправочных станций. Информацию на ней добавляют не сети АЗС и не государственные структуры, а сами водители — анонимно и без проверки.

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Такой подход позволяет быстро обновлять данные, однако имеет очевидный недостаток: достоверность сообщений зависит от добросовестности пользователей. Сам сервис предупреждает, что отметки носят субъективный характер и не гарантируют реального наличия топлива.

Что предложил Стерненко

В своём посте Стерненко призвал украинцев создавать на карте информационный хаос — массово добавлять ложные или взаимно противоречивые отметки о наличии топлива.

По замыслу автора, это должно вынудить российских водителей тратить больше времени и топлива на поездки между АЗС. Особое внимание он посоветовал уделять не только Москве, где к инициативе уже присоединилось много украинцев, но и другим российским городам.

Фактически речь идёт о низовом цифровом вмешательстве, не требующем сложных технологий. Его эффект основан на том, что краудсорсинговый сервис работает лишь до тех пор, пока большинство пользователей сообщают достоверные данные.

Почему россиянам понадобился такой сервис

Само появление карты топлива свидетельствует о проблемах с доступностью бензина в отдельных регионах России. При стабильных поставках водителям, как правило, не нужен отдельный инструмент, показывающий, на какой АЗС остался АИ-92, АИ-95 или дизель. Такой сервис становится востребованным, когда возникают очереди, локальные перебои или ограничения на количество литров в одни руки.

Пользователям сервиса рекомендуют проверять актуальность отметок, сравнивать несколько заправок на маршруте и не полагаться на одно сообщение.

Пределы инициативы

Вместе с тем важно понимать границы такого подхода. Изменение пользовательских отметок не влияет напрямую на запасы топлива, производство на нефтеперерабатывающих заводах или логистику поставок. Речь идёт исключительно об информационном уровне: российский водитель может получить ложную подсказку и потратить время на поездку к АЗС, где нужного топлива нет.

Продолжительность эффекта также будет зависеть от реакции владельцев сервиса. Они могут ввести проверку отметок, ограничения частоты сообщений, авторизацию или другие средства фильтрации подозрительной активности.

Призыв Стерненко обнажил слабость сервисов, полностью зависящих от анонимных пользовательских данных. Для российских водителей это означает ещё одну проблему в дополнение к дефициту топлива: даже информация о наличии бензина может оказаться ненадёжной.

Краудсорсинговые сервисы с геолокацией существуют во многих странах, однако большинство из них имеют встроенные механизмы защиты от манипуляций. Google Maps, например, использует алгоритмы машинного обучения, которые анализируют поведение пользователя, его историю активности и сравнивают новые отметки с данными других участников в режиме реального времени. Подозрительная активность — в частности, массовые сообщения с одного аккаунта или резкие противоречия между соседними метками — автоматически снижает их приоритет или отправляет на модерацию.

Яндекс.Карты, разработчик которых происходит из той же страны, что и упомянутый топливный сервис, также имеют систему верификации сообщений: данные от доверенных пользователей с длительной историей получают больший вес, чем анонимные отметки. Российская карта бензина, судя по предупреждениям самого сервиса о субъективности данных, подобных фильтров либо не имеет, либо они реализованы недостаточно. Именно эта техническая незрелость и превратила платформу в уязвимую мишень для массовых ложных сообщений.