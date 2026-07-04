Російська карта пошуку бензину: як українці використали її вразливість

У Росії з'явився онлайн-сервіс, на якому водії самостійно позначають автозаправні станції: де є бензин або дизель, де утворилися черги, а де запроваджені ліміти на продаж. Український волонтер Сергій Стерненко звернув на нього увагу та запропонував скористатися головною вразливістю такої системи.

Як працює російська карта бензину

Сервіс являє собою відкриту карту автозаправних станцій. Інформацію на ній додають не мережі АЗС і не державні установи, а самі водії — анонімно та без перевірки.

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Такий підхід дозволяє швидко оновлювати дані, але має очевидний недолік: достовірність повідомлень залежить від сумлінності користувачів. Сам сервіс попереджає, що позначки є суб'єктивними й не гарантують реальної наявності пального.

Що запропонував Стерненко

У своєму дописі Стерненко закликав українців створювати на карті інформаційний хаос — масово додавати хибні або взаємно суперечливі позначки щодо наявності пального.

За задумом автора, це має змусити російських водіїв витрачати більше часу та пального на поїздки між АЗС. Особливу увагу він порадив звертати не лише на Москву, де до ініціативи вже долучилося багато українців, а й на інші російські міста.

Фактично йдеться про низове цифрове втручання, яке не потребує складних технологій. Його ефект базується на тому, що краудсорсинговий сервіс працює лише доти, доки більшість користувачів повідомляють правдиві дані.

Чому росіянам знадобився такий сервіс

Поява карти пального сама по собі свідчить про проблеми з доступністю бензину в окремих регіонах Росії. За стабільного постачання водіям зазвичай не потрібен окремий інструмент, який показує, на якій АЗС залишився АІ-92, АІ-95 чи дизель. Такий сервіс стає затребуваним, коли виникають черги, локальні перебої або обмеження на кількість літрів в одні руки.

Користувачам сервісу радять перевіряти свіжість позначок, порівнювати кілька заправок на маршруті та не покладатися на одне повідомлення.

Межі ініціативи

Водночас важливо розуміти межі такого підходу. Зміна користувацьких позначок не впливає безпосередньо на запаси пального, виробництво на нафтопереробних заводах чи логістику постачання. Йдеться виключно про інформаційний рівень: російський водій може отримати хибну підказку та витратити час на поїздку до АЗС, де немає потрібного пального.

Тривалість ефекту також залежатиме від реакції власників сервісу. Вони можуть запровадити перевірку позначок, обмеження частоти повідомлень, авторизацію або інші засоби фільтрації підозрілої активності.

Заклик Стерненка показав слабкість сервісів, які повністю залежать від анонімних користувацьких даних. Для російських водіїв це означає ще одну проблему на додачу до дефіциту пального: навіть інформація про наявність бензину може виявитися ненадійною.

Краудсорсингові сервіси з геолокацією існують у багатьох країнах, однак більшість із них мають вбудовані механізми захисту від маніпуляцій. Google Maps, наприклад, використовує алгоритми машинного навчання, які аналізують поведінку користувача, його історію активності та порівнюють нові позначки з даними інших учасників у реальному часі. Підозріла активність — зокрема масові повідомлення з одного акаунта або різкі суперечності між сусідніми мітками — автоматично знижує їхній пріоритет або відправляє на модерацію.

Яндекс.Карти, розробник яких походить із тієї ж країни, що й згаданий паливний сервіс, також мають систему верифікації повідомлень: дані від довірених користувачів із тривалою історією отримують більшу вагу, ніж анонімні позначки. Натомість російська карта пального, судячи з попереджень самого сервісу про суб'єктивність даних, подібних фільтрів або не має, або вони реалізовані недостатньо. Саме ця технічна недозрілість і перетворила платформу на вразливу ціль для масових хибних повідомлень.