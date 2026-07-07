ПриватБанк призвал клиентов заменить платежные карты: кого касается

Клиентам ПриватБанка, которые до сих пор пользуются карточками с автоматически продленным сроком действия, рекомендуют заменить их новыми. Хотя во время военного положения такие карты остаются действительными для большинства финансовых операций, отдельные функции для них уже недоступны.

Об этом сообщили на официальном сайте ПриватБанка. В банке объяснили, что карточки с продленным сроком действия можно и дальше использовать для повседневных расчетов. В то же время, во время отдельных операций могут возникать ограничения. В частности, владельцы таких карточек могут столкнуться с трудностями во время снятия наличных денег за рубежом, пользования некоторыми зарубежными сервисами или проведения онлайн-обмена валют.

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Именно поэтому клиентам советуют оформить перевыпуск. Сделать это можно дистанционно через приложение или вебверсию "Приват24" без посещения отделения. Сервис позволяет перевыпустить кредитные, дебетовые и премиальные карты, а также заказать их доставку как по Украине, так и за границу.

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Как заказать новую карту

Чтобы оформить доставку по Украине, необходимо в приложении "Приват24" открыть раздел "Все счета", выбрать нужную карту, перейти к ее настройкам, нажать "Заказать карту" и выбрать доставку по Украине. Для международной доставки необходимо выполнить аналогичные действия, затем выбрать соответствующий способ получения, указать адрес доставки, номер телефона страны пребывания и электронную почту, а затем подтвердить заявку.

В ПриватБанке отмечают, что доставку по Украине осуществляет Новая почта, и обычно она занимает один день. За границу карты через этого перевозчика доставляют в течение 7–14 дней, а через "Укрпочту" — от 7 до 30 суток. После получения карты клиент получит сообщение в Приват24 с инструкциями по ее активации. Для этого нужно перейти к настройкам карты, открыть раздел "Операции с картой", выбрать пункт перевыпуска пластиковой карты, ввести ее номер и подтвердить активацию.

Также в банке сообщили, что до конца текущего года услуга доставки новых карт для клиентов остается бесплатной.

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